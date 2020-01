Koken bij Leger des Heils leverde deze CDA-fractievoorzitter nieuwe inzichten op

Van Ginneken is een opvallende figuur in de Terneuzense politiek, omdat twee jaar geleden na de gemeenteraadsverkiezingen al op heel jonge leeftijd fractievoorzitter werd van het CDA in Terneuzen.

Daarnaast doet hij een studie, en is ook nog eens vrijwilliger bij het Leger des Heils in Terneuzen. "Toen ik fractievoorzitter werd, heb ik meteen gezegd: dat vrijwilligerswerk wil ik erbij blijven doen. Ik wil de verhalen van de mensen horen en zichtbaar zijn."

Zwart-wit

Van Ginneken kwam op het spoor van het Leger des Heils door zijn vader. Die vond dat zoon Jos eerst maar eens wat levenservaring moest opdoen, voordat hij allerlei stellige meningen verkondigde over mensen met een uitkering.

"Ik had toen ik jong was zoiets van: mensen die een uitkering aanvragen, wíllen ook vaak niet werken. Maar door de verhalen die ik hier hoor, weet ik dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Dat mensen pech kunnen hebben, verkeerde beslissingen kunnen nemen. Of ziek kunnen worden of iets kan overkomen..."

CDA-fractievoorzitter Jos van Ginneken reikt bij het Leger des Heils in Terneuzen borden uit met goulash, die hij zelf heeft gekookt (foto: Omroep Zeeland)

Kledingbank

Toen Van Ginneken een aantal jaar geleden begon als vrijwilliger bij het Leger des Heils, werkte hij eerst bij de kledingbank van het Leger in Terneuzen. Daarna schoof hij op naar de keuken, waar hij nu één keer per maand als kok meehelpt aan de maaltijd. Mensen kunnen iedere woensdag voor drie euro een warme maaltijd krijgen bij het Leger.

Het zijn niet alleen dak- en thuislozen of mensen met een smalle beurs, die op de bijeenkomst afkomen, ook ouderen die wel wat aanspraak kunnen gebruiken. "Ik hoor verhalen van ouderen die niemand meer hebben. Die vinden het belangrijk om in ieder geval één keer per week met andere mensen aan tafel te zitten. "

'Onze Jos'

Als we Van Ginneken spreken, is hij als kok bezig met het bereiden van goulash. "We hebben hier geen heel grote keuken, dus het moet allemaal in een paar grote pannen passen", constateert hij. De aanwezigen mensen smullen van de maaltijd en zijn vol lof over de inzet van de jonge CDA-er. "Hij straalt iets van liefde uit nar de mensen hier. We zijn heel trots op hem", zegt een vrouw. "Het is echt onze Jos", stelt een andere vrouw.