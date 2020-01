Aanklager KNVB wil GOES straffen met twee winstpunten in mindering

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Na het vertrek van Ruud Pennings in oktober is GOES er niet in geslaagd een trainer te vinden die het vereiste UEFA A-diploma heeft. Na Pennings zat het het duo Amperse/Livramento op de bank en daarna Eikenhout. Geen van de trainers beschikt over het diploma, terwijl dat wel verplicht is. Tot 23 december had GOES dispensatie. Sinds de aanklager de kwestie onderzoekt (sinds vorige week) is de dispensatie vervallen.

Vandaag, op de dag dat GOES tegen Hoek speelt, maakte de aanklager het beschikkingsvoorstel bekend. Het gaat om een geldboete, waarvan het bedrag niet bekend gemaakt is, en het in mindering brengen van twee winstpunten.

GOES kan het voorstel naast zich neerleggen en tot uiterlijk 4 februari verweer voeren. Als de club dat doet, komt de zaak voor de tuchtcommissie van de KNVB.

GOES heeft nog niet gereageerd op het voorstel.