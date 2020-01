Gemeente en medicinale wietkweker opnieuw voor de rechter

Medicinaal wietkweker Philippe Rotthier (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Jan Lonink wil nu opnieuw dat de woning dicht gaat voor drie maanden. In een reactie zegt de gemeente Terneuzen dat het besluit is genomen na advies van de Commissie bezwaarschriften, een landelijke adviescommissie voor overheden. Aanstaande dinsdag staan de twee partijen voor de rechter.

Zenuwpijn na auto-ongeluk

Philippe Rotthier maakte van de wietplanten in zijn woning medicinale wietolie. Dat gebruikte hij als medicijn tegen zenuwpijn. In 1998 was Rotthier betrokken bij een auto-ongeluk en heeft sindsdien last van pijn. Volgens hem heeft hij alles reguliere pijnstillers geprobeerd, maar ging de pijn nooit helemaal weg, tot hij startte met het gebruiken van cannabis.

De in coffeeshops verkrijgbare wietolie had voor Rotthier te veel bijwerkingen, maar zijn zelfgemaakte olie werkte volgens hem wel, omdat daar minder THC in zit. De wietolie uit de coffeeshop bevat 22 procent THC en in zijn eigen wietolie is het THC-gehalte 12 procent.

Geen overlast

Daar kwam begin dit jaar een eind aan. De politie vond na een tip van een buurtbewoner veertig wietplanten in het huis van Rotthier. Het bezit van vijf wietplanten wordt gedoogd in Nederland. Uit onderzoek bleek dat er geen overlast was door de wietplantage en dat de stroom legaal werd afgetapt.

Toch werd de inwoner van de gemeente Terneuzen na de ontruiming verdacht van handel in cannabis. Reden voor burgemeester Lonink om te besluiten dat Rotthier drie maanden uit zijn huis moet. Rotthier vocht de beslissing van de burgemeester met behulp van een advocaat aan en kreeg gelijk van de rechter en moest zijn huis niet uit.

