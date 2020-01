De trainers van GOES en Hoek hopen op veel publiek en een mooie pot voetbal

De spelers van Hoek en GOES staan klaar voor het onderlinge duel van september vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

Vanmorgen om 11.00 uur is het veld in Goes goedgekeurd door de gemeente. In de voorverkoop werden al zo'n vierhonderd kaarten verkocht. Er wordt veel publiek verwacht.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 18-46 10. Ajax 17-23 2. DVS'33 18-38 11. SteDoCo 18-23 3. ODIN'59 18-37 12. Ter Leede 17-20 4. Harkemase Boys 18-36 13. GOES 17-20 5. Hoek 18-30 14. VVSB 17-19 6. Barendrecht 18-29 15. DOVO 18-12 7. FC Lisse 18-28 16. ONS Sneek 18-9 8. Jong Almere City FC 18-27 17. VVOG 18-8 9. Excelsior'31 18-23

Bij GOES zijn er geen wijzigingen in de opstelling te verwachten in vergelijking met de afgelopen wedstrijden. Omdat de wedstrijd op vrijdag gespeeld wordt, trainde GOES één keer minder. "We hebben nu op maandag en woensdag getraind", zegt trainer Daan Eikenhout.

De oefenmeester uit Middelburg hoopt dat er vanavond veel toeschouwers naar Sportpark Het Schenge komen. "Ik hoop ook dat de weersomstandigheden meevallen en geen grote invloed op de wedstrijd hebben, want iedereen wil natuurlijk een mooie pot voetbal zien."

Steve Schalkwijk is de topscorer van GOES (foto: Orange Pictures)

GOES hield in de laatste twee thuisduels (tegen DOVO en VVOG) 'de nul'. Hoek kwam in de laatste vier uitduels niet tot een overwinning. De laatste uitzege dateert van 19 oktober (2-3 bij Excelsior'31). GOES scoort op eigen veld niet veel goals. In de acht thuisduels slechts zeven doelpunten (zes keer Steve Schalkwijk en een treffer van Daniel Wissel). Rik Impens scoorde in de laatste vier duels op rij van Hoek: VVOG (2x), FC Lisse en Harkemase Boys.

Bij Hoek ontbreken Erwin Franse en Sven Mbikulu al geruime tijd. Ook vanavond zijn ze niet inzetbaar. Volgens trainer Lieven Gevaert zijn ze wel op de weg terug.

Middenvelder Aaron Verwilligen is speelgerechtigd. Hij is per direct aan de selectie is toegevoegd, Toch begint de Belg op de bank. "Ik ga niet teveel veranderen. Ik ben tevreden over hoe we uit de winterstop zijn gekomen", zegt Gevaert.

Aaron Verwilligen in duel met een speler van FC Dordrecht (foto: Sjaak van der Salm)

GOES heeft slechts vier verschillende doelpuntenmakers in de competitie: Schalkwijk, Wissel, De Kroo en De Vlieger. Bij Hoek waren aanmerkelijk meer spelers trefzeker: twaalf. Bij Hoek zijn er zes spelers die in het verleden ook het rode shirt van GOES droegen: Reguillo Vandepitte, Roycel James, Francis Kabwe Manengela, Erwin Franse, Kyle Doesburg en Jonathan Constansia. Bij GOES zijn er drie spelers met een Hoek-verleden: Brian Meulmeester, Jelle Klap, Ruben Besuyen

De selectie van Hoek zal voor de wedstrijd nog samenkomen in Goes voor een pastamaaltijd.

Gevaert kijkt uit naar de wedstrijd."Er is maar één Zeeuwse derby op dit niveau en dat is toch altijd speciaal. Er zal veel aandacht zijn en ik hoop dat er veel supporters komen."

De wedstrijd GOES-Hoek is vanavond tussen 19.00 en 22.00 uur live te volgen via Omroep Zeeland Radio. Ook online kan je de wedstrijd volgen. Op omroepzeelandsport.nl staat vanavond een liveblog en na afloop vind je er een ruime samenvatting en reacties van beide ploegen.

