LIVE Daniel Wissel schiet GOES op 2-0 tegen Hoek

Een tweetje tussen Schalkwijk en Wissel zorgt voor de 2-0 (foto: Omroep Zeeland)

Einde wedstrijd! Goes wint met 2-0 van Hoek.

87. Een schot van Tim de Winter is geen probleem voor Jordi de Jonghe.

82. Een voorzet van Steven Smulder vanaf rechts kan net niet worden benut door Kyle Doesburg. Daar was Hoek toch nog gevaarlijk...

78. Een schot van Reguillo Vandepitte ketst af. Hoek heeft met tien man nog maar weinig kunnen creeëren in de laatste minuten.

76. Hiep Nguyen komt in de ploeg voor Mart de Kroo.

71. Rik Impens moet geblesseerd naar de kant. Abdoe Abdenbi komt in zijn plaats.

70. Steve Schalkwijk schiet hard op doel in de counter. Jordi de Jonghe redt in de korte hoek

69. Nazario de Fretes komt het veld in voor Remon de Vlieger aan de kant van GOES

63. Een gelukje voor GOES en Brian Meulmeester. Via een carambole gaat de bal er niet in voor Hoek en blijft het 2-0

58. Roycel James voorkomt erger voor Hoek. Hij werkt het schot van Steve Schalkwijk weg.

52. GOAL Daniel Wissel schiet de 2-0 binnen voor GOES. Schalkwijk legt af op Wissel en hij tikt simpel binnen.

48. Een geweldige rush van Kyle Doesburg. Hij vertrekt vanaf eigen helft maar uiteindelijk kan doelman Brian Meulmeester redding brengen.

46. Twee wissels aan de kant van Hoek aan het begin van de tweede helft: Verwilligen komt erin voor Kim van den Bergh en Kyle Doesburg komt erin voor Jonathan Constansia.

RUST bij de Zeeuwse derby tussen Goes en Hoek. GOES leidt met 1-0 en de Zeeuws-Vlamingen moeten in de tweede helft met tien man op zoek gaan naar een doelpunt.

36. Ruben de Jager schiet maar net over. Toch een goede kans voor Hoek gelijk na de tegentreffer

35. DOELPUNT 1-0 voor GOES! Steve Schalkwijk schiet vanaf 11 meter binnen.

33. ROOD voor Hoek!!! Fabian Wilson mag gaan douchen en Goes mag een penalty gaan benutten.

29. Na bijna een half uur blijft het spel van beide ploegen erg slordig. Nog geen grote kansen voor beide ploegen geweest.

22. Een kopbal van Daniel Wissel vanuit een corner. Hoek-doelman Jordi de Jonghe redt goed.

18. Een rommeltje is het in de opbouw van beide ploegen. Roycel James geeft zijn ploeggenoten ervan langs na makkelijk balverlies op het middenveld.

14. Het gaat op en neer in GOES. Goed is het nog niet maar vooral Hoek heeft al enkele mogelijkheden gehad.

12. Nu is het Steven Smulder die het van afstand probeert voor Hoek. Brian Meulmeester houdt de bal uit het doel

11. Goede mogelijkheid voor Hoek. Rik Impens schiet maar de bal gaat maar net voorlangs.

6. Gevaarlijk moment aan de kant van Goes. Daniel Wissel kan zijn hoofd niet goed genoeg tegen de bal aan zetten.

2. Het balbezit in de openingsfase is voor Goes.

1. De wedstrijd tussen GOES en Hoek is begonnen. Naast de drie punten staat er natuurlijk ook de Zeeuwse eer op het spel. Overigens kunnen beide ploegen de punten goed gebruiken want GOES probeert aansluiting te krijgen bij de middenmoot en Hoek wil terugkeren in de top-vier van de Derde Divisie.

Opstellingen beide ploegen

De ploeg van nog altijd interim-trainer Daan Eikenhout begint in de volgende opstelling: Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Sherief Tawfik, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Tim de Winter, Remon de Vlieger, Mart de Kroo, Steve Schalkwijk, Daniel Wissel

Daar tegenover begint zijn collega Lieven Gevaert met deze elf namen: Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Kim van den Bergh, Reguillo Vandepitte, Steven Smulder, Jonathan Constansia, Rik Impens, Ruben de Jager