ZeeDoc elke zondag een documentaire bij Omroep Zeeland

Op vaste uitzendtijden, om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur, zenden we de rest van het jaar, iedere zondag een documentaire uit die de afgelopen jaren bij Omroep Zeeland op televisie is geweest. Bovendien zijn de meeste documentaires na uitzending nog tien dagen online terug te kijken.

Komende zondag trappen we af met Zwarte Inkt (foto: Omroep Zeeland)

Met Zwarte Inkt openen we ZeeDoc. Een portret van schrijver en dichter Wim Hofman uit Vlissingen, gemaakt door Willemiek Kluijfhout in 2006. Dat jaar werd uitgeroepen tot het Wim Hofmanjaar omdat de schrijver zijn 65e verjaardag vierde. Omroep Zeeland sloot zich daarbij aan door een documentaire te laten maken over de Vlissingse kinderboekenschrijver. Zwarte Inkt was de eerste langere documentaire die in opdracht van Omroep Zeeland werd gemaakt met geld van het toenmalige Mediafonds. Op 2 februari is Wim Hofman jarig, hij wordt 79 jaar oud.

Een tekening van Wim Hofman (foto: Omroep Zeeland)

Zwarte Inkt is een portret van Wim Hofman, de meest gelauwerde, levende Zeeuwse schrijver. Hij heeft in de afgelopen jaren diverse prijzen gekregen: twee Gouden griffels, meerdere Zilveren griffels, hij kreeg de Theo Thijssenprijs in 1991 voor zijn hele oeuvre, de Woutertje Pietersprijs in 1998 en in 2013 mocht hij de Max Velthuijsprijs in ontvangst nemen.

Als schrijver, dichter en beeldend kunstenaar is Wim Hofman volstrekt uniek. Hij schrijft zwarte verhalen met een somber begin en een sombere afloop. Geen sprookjes met een 'happy end' en zeker geen zoetsappige kinderboeken, maar desondanks altijd vol humor en onverwachte wendingen. Wim Hofman schrijft geen kinderboeken meer, maar is nog steeds actief als dichter en beeldend kunstenaar.

'Hij vertelt waar zijn inspiratie vandaan komt'

Programmamaakster Willemiek Kluijfhout over haar documentaire. "Je ziet Wim Hoffman aan het werk, hij tekent en vertelt waar zijn inspiratie vandaan komt. En je ziet veel beelden van Vlissingen. Het was heel erg plezierig. Hij kan heel mooi vertellen en hij was heel toegankelijk. En Wim vond het leuk om dingen te laten zien. Dat kostte geen moeite."

Als kind moest Kluijfhout moeite doen om het boek 'Wim' te lezen. Het boek werd op haar school verbannen.

Luister hier naar het gesprek met de programmamaakster:

Op de school van Willemiek Kluijfhout werden boeken van de kinderboekenschrijver verbannen