Vervoersbedrijf TCR Group vraagt uitstel van betaling aan

Volgens Marjan Broers van de FNV is het triest voor de medewerkers. "Het kan nog alle kanten op, maar het is een donker weekend." De komende tijd moet duidelijk worden of TCR een faillissement kan afwenden.

De directie laat in de brief weten dat er een bewindvoerder is aangesteld die de belangen gaat behartigen. De komende dagen gaat TCR Group in gesprek met schuldeisers om een regeling te treffen. Aan het personeel is gevraagd om het werk op normale wijze uit te voeren.

Afgelopen week waren er al problemen bij de betaling van het salaris aan het personeel. Een groot deel had zijn loon te laat ontvangen en dat zorgde voor veel onrust onder het personeel.

Ruim 1.300 werknemers

Bij TCR werken ruim 1300 mensen door heel Nederland. Het bedrijf is actief op veel verschillende onderdelen van transport. Van busvervoer tot reguliere taxi's. De hoofdvestiging staat in Middelburg.

TCR ontstond in 1997 in Renesse uit een fusie van vier vervoersbedrijven. In de jaren daarop breidde het bedrijf snel uit met openbaar vervoer en touringcars.

