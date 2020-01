Zeeuwen in Engeland: de één vertrekt de ander blijft

Rosalinde de Best in haar woning in Londen (foto: Omroep Zeeland)

Voor de uit Oostkapelle afkomstige Rosalinde de Best bijvoorbeeld. Zij en haar man Thom dachten een jaar geleden al na over een eventuele verhuizing. Sindsdien is de Brexit-datum twee keer uitgesteld. Maar ondertussen ging het denken wel door en zijn ze nu op een concreet punt aangekomen. "Er is een mogelijkheid dat we via Thom zijn werk naar Barcelona of Luxemburg kunnen. Daar staan we wel voor open."

We would move with our hearts, not with our wallets." James Cuthbertson

Het tegenovergestelde geldt dan weer voor Elise Cuthbertson-Kik, afkomstig uit Bruinisse. Een jaar geleden was ze nog verloofd met haar James, nu is ze getrouwd. En ook zijn de plannen veranderd. Was er een jaar geleden nog het idee om wellicht naar Nederland of Zeeland te komen, inmiddels is dat idee van de baan. "We zijn nu bezig om naar het platteland van Engeland te verhuizen."

Elise en James Cuthbertson in hun huis in Earlsfield (foto: Omroep Zeeland)

Daar hintte James een jaar geleden al op. Het stel gaf aan zich zorgen te maken over de huizenprijs als Brexit eenmaal een feit zou zijn. Toch gaf James toen al aan dat het niet alles zou mogen bepalen. "Ik denk dat wij zouden verhuizen met ons hart en niet met onze portemonnee." En dat is dus wat het stel ook doet. Blijven in het Verenigd Koninkrijk op het platteland en de Brexit simpelweg ondergaan.

Lees ook: