GOES wint Zeeuwse derby tegen Hoek

Een tweetje tussen Schalkwijk en Wissel zorgt voor de 2-0 (foto: Omroep Zeeland)

Om elf uur vanochtend werd het veld op sportpark 't Schenge nog getest, maar gelukkig kon alles doorgaan. Het spel in de eerste helft was nog niet echt om over naar huis te schrijven. Aan beide kanten was er veel balverlies en grote kansen waren er het eerste half uur niet te bekennen. Na 33 minuten kwam daar verandering in toen GOES een penalty kreeg. Fabian Wilson gaf GOES-middenvelder Tim de Winter een duw in de rug en de bal ging op de stip. Wilson kreeg ook nog eens rood en mocht de kleedkamer in. Steve Schalkwijk schoot vervolgens vanaf elf meter koelbloedig raak.

Genadeklap

Aan het begin van de tweede helft kwam spits Kyle Doesburg in het veld voor Hoek. Hij was al gelijk gevaarlijk, want na een lange rush vanaf eigen helft kon GOES-doelman Meulmeester nog maar net redding brengen. Bijna meteen daarna was aan de andere kant de genade klap. Daniel Wissel kon simpel de 2-0 binnen schieten na een actie van Steve Schalkwijk. Voor Hoek was de gifbeker nog niet leeg, want aanvoerder en topscoorder Rik Impens moest met een liesblessure naar de kant. Doesburg werd nog gevaarlijk na een voorzet van Steven Smulder maar in restant kon Hoek niet meer aandringen.

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (34/pen)

2-0 Daniel Wissel (52)

Bijzonderheden

Fabian Wilson (33) kreeg de rode kaart na een overtreding in het strafschop gebied.

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Sherief Tawfik, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Tim de Winter, Remon de Vlieger (Nazario de Fretes/67), Mart de Kroo (Hiep Nguyen/76), Steve Schalkwijk, Daniel Wissel

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts (46/Aaron Verwilligen), Roycel James, Karim Bannani, Kim van den Bergh, Reguillo Vandepitte, Steven Smulder, Jonathan Constansia (46/Kyle Doesburg), Rik Impens (Abdoe Abdenbi/71), Ruben de Jager

Later vanavond ziet u de uitgebreide samenvatting van de Zeeuwse derby.