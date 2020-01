Iedereen bij GOES is heel uitgelaten en tevreden na de zege op Hoek

'Het is een heel zuur gevoel. Ik denk dat wij de wedstrijd in handen hadden tot de rode kaart", zegt Rik Impens, de aanvoerder en topscorer van Hoek. "GOES speelde geen enkele kans bij elkaar. Door een slippertje krijgen we die penalty tegen."

"Hoek ging na de rode kaart niet meer aanvallen", zegt Daniël Wissel van GOES, die de voor de 2-0 (tevens eindstand) zorgde. "Ze zakten gewoon in. Na de 2-0 moest we rustig de wedstrijd uitspelen en geen gekke dingen meer doen."

"Het was misschien voor het publiek een saaie wedstrijd, maar ik denk dat we het heel goed en professioneel hebben uitgespeeld", aldus Daan Eikenhout, de trainer van GOES. "Iedereen is heel uitgelaten en tevreden."

Door de overwinning stijgt GOES een plekje op de ranglijst (nu twaalfde) en lijkt de aansluiting met de middenmoot definitief. "Winnen van Hoek is leuk, maar aansluiten bij de middenmoot is veel belangrijker", zegt Eikenhout.

Hoek loopt averij op en kan zaterdag op de ranglijst ingehaald worden door andere ploegen. Daarmee raakt de top vier voorlopig uit zicht.

Zo'n achttienhonderd toeschouwers kwamen af op de derby tussen GOES en Hoek (foto: René van der Vliet)

Dan was er nog het nieuws dat de aanklager amateurvoetbal van de KNVB GOES twee winstpunten in mindering wil brengen omdat de club geen trainer met het vereiste UEFA A-diploma op de bank heeft zitten. "Er zijn regels en daar moet je je aan houden", zegt GOES-aanvaller Daniel Wissel.

"Als er een TC1-trainer moet zitten, dan moet er een TC1-trainer zitten, dat lijkt me duidelijk. Wij kunnen er weinig aan doen. Wij staan op het veld. We moeten het laten zien en dat hebben we vanavond gedaan."

"Het is een zaak tussen de club, de KNVB, de VVON (trainersvakbond, red). Ik sta daar buiten", zegt Daan Eikenhout, die niet over het vereiste diploma beschikt.

"Ik zit op de bank. Ik doe mijn best voor die jongens. En als het niet meer mag, houdt het op."

