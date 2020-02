Imponerende Shirin van Anrooij soleert naar wereldtitel (foto: Orange Pictures)

In het Zwitserse Dübendorf ging Van Anrooij vanaf het begin van de wedstrijd vol voor de wereldtitel. Na twee van de in totaal vier ronden over 9.5 kilometer had ze al meer dan een halve minuut voorsprong op haar voornaamste concurrente en landgenote Puck Pieterse.

In de laatste twee rondes wist Van Anrooij die voorsprong alleen nog maar uit te bouwen. Aan de finish hield de zeventienjarige Van Anrooij bijna een minuut over op Pieterse die zilver won. Door de winst op het wereldkampioenschap mag Van Anrooij nu gaan rijden in de regenboogtrui.

Geweldig en ongelofelijk

"Dit voelt geweldig en ongelofelijk", zegt Van Anrooij tegen Sporza. "Ik was nerveus, maar voelde me sterk. Het plan was om een goede start te hebben en dan volle bak door te rijden vanaf de eerste ronde. Ik wist dat ik sterk genoeg was om alleen te rijden."

Tim van Dijke

Bij de mannen onder 23 is Tim van Dijke 19e geëindigd. De zege ging naar landgenoot Ryan Kamp die een ruime drie minuten sneller was dan Van Dijke.