Bouwput Nieuwe Sluis bereikt historisch dieptepunt

Begin februari wordt de put onder water gezet, maar het graven is dan nog lang niet klaar. De put moet uiteindelijk 25 meter onder NAP diep worden. "Het is nodig dat het laatste stuk onder water wordt uitgegraven. Er is heel veel druk van onderaf. Door het water wordt die druk tegengehouden en kunnen we verder graven tot de gewenste diepte. Daarna komt er een betonvloer in die de druk van opzij en vanonder tegenhoudt," aldus omgevingsmanager Harm Verbeek.

Speciale kranen

Verwachting is dat het nat uitgraven dan zo snel mogelijk start. Daarvoor komen twee grote kranen en een ponton die speciaal voor de bouw van de Nieuwe Sluis is aangepast.

De bulldozers en graafmachines moeten uit de put worden getakeld " Harm Verbeek, omgevingsmanager Nieuwe Sluis

Juist door de enorme tegendruk moeten de werkzaamheden snel gebeuren. Vandaar dat er tot eind mei 24 uur per dag en 7 dagen in de week wordt gewerkt aan het uitgraven. "Nu rijden er nog bulldozers en graafmachines in de put. Voordat het water erin stroomt, worden deze zware materialen uit de put getakeld omdat de voertuigen er dan niet meer uit kunnen rijden. Vanaf dan worden de piepjes van voertuigen die achteruitrijden ook minder, omdat tijdens het nat ontgraven de grond niet meer wordt afgevoerd via kranen en shovels."

Ook het binnenhoofd

De aanleg van het buitenhoofd is een belangrijk onderdeel in de bouw van de nieuwe sluis. Over drie maanden worden dezelfde werkzaamheden verricht aan de andere kant van de sluis. Daar komt het binnenhoofd te liggen. Die werkzaamheden zijn voor voorbijgangers op het sluizencomplex minder goed te zien, maar zijn via webcambeelden op de website van de Nieuwe Sluis wel te volgen.