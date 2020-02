Herdenking Watersnoodramp 'nog steeds indrukwekkend'

De herdenking van de Watersnoodramp bij het monument op de dijk bij Ouwerkerk (foto: Omroep Zeeland)

Rabelink was voor de elfde keer bij de herdenking als burgemeester. "En het is nog steeds indrukwekkend met die minuut stilte, waarin je gedachten gaan naar wat er in die nacht, van 31 januari op 1 februari 1953, gebeurde. Maar ik zal als ik kan ook in de toekomst hierbij aanwezig zijn".

Molukse gemeenschap

Ruland Wairisal was namens de Molukse gemeenschap op Walcheren voor de eerste keer bij de herdenking aanwezig. "Mijn voorouders hebben in Vlissingen geholpen met zandzakken het water tegen te houden. Men vond dat heel normaal, en er werd nooit over gesproken want er waren andere zaken die belangrijker waren". Hij doelt daarmee op de Molukkers die een aantal jaar daarvoor naar Nederland waren gekomen. "Waarom ik namens de gemeenschap er nu pas ben, is om de andere kant van de Molukkers te laten zien, om een verbinding te maken".

Witte roos

Bij de herdenking waren verder onder anderen aanwezig gedeputeerde Anita Pijpelink, Deltacommissaris Peter Glas en zo'n 25 kinderen van verschillende basisscholen op Schouwen-Duiveland. Zij legden één voor één een witte roos aan de voet van het watersnoodmonument op de dijk van de Weg van de Buitenlandse Pers bij Ouwerkerk.