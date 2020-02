8-jarige Elaizah staat elke ochtend in de keuken voor koala's

Elaizah bakt voor koala's (foto: Familie Faber)

Van het Wereld Natuur Fonds (WNF) kreeg ze als donateur, ranger genoemd, een brief met de vraag of ze mee wilde helpen geld in te zamelen. Daar moest Elaizah niet lang over nadenken en ze wist ook meteen wat ze wilde doen: "Bakken, want ik kan goed cupcakes maken en flessen inzamelen, want daar kan je makkelijk geld mee verdienen."

Eén week, 600 cupcakes, 400 appelflappen, 100 brownies en een heleboel lege statiegeldflessen verder heeft ze 1671 euro opgehaald. En ze is nog niet klaar: vanochtend stond ze cupcakes en appelflappen te verkopen bij de voetbalvereniging in Nieuw- en Sint-Joosland. Het is druk aan haar kraam, want voetbal maakt hongerig.

Met een serieus gezicht en een koalakettinkje rond haar nek - 'Die heb ik van mijn ouders gekregen omdat ze vonden dat ik zo goed bezig was' - luistert ze naar de bestellingen in de kantine en pakt ze de gebakjes in. Het vroege opstaan heeft ze wel voor de dieren, en met name de koala's, over. Want: "Ik vind ze heel erg schattig."

#soskoala

Haar opbrengst gaat naar de actie #soskoala van het Wereld Natuur Fonds en NPO Zapp. Die riepen kinderen op om acties op touw te zetten en haalden daar tot nu toe al meer dan 145.000 euro mee op. Met dat geld worden 12.000 jonge boompjes geplant, zodat koala's straks weer een thuis hebben.