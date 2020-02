Serooskerke en Oostkapelle/Domburg vinden het net niet (foto: Arthur Aerssens)

De wedstrijd tussen Serooskerke en Oostkapelle/Domburg eindigde in september in een 2-2 gelijkspel. In de beginfase van deze editie van de Walcherse derby deden beide ploegen niet voor elkaar onder. De eerste kansen waren voor Serooskerke-spits Dennis Kovacevic en Oostkapelle-aanvaller Wouter Verduijn. Maar beide schoten leverden geen doelpunt op.

Vlak voor de rust was er nog een hachelijk moment voor het doel van Serooskerke. Doelman Jordi Suurmond verkeek zich bijna op een lange bal, maar kon ternauwernood de bal nog naast tikken. Na vier minuten spelen in de tweede helft volgde de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd. Uit een corner kreeg Tiemen Suijk de bal voor het inschieten, maar zijn poging op een meter vanaf de doellijn ging over.

Twintig minuten voor het einde was er opnieuw een grote kans voor de thuisploeg. Maar zowel Suijk als Kovacevic konden de bal niet achter Oostkapelle-doelman Dion Aerssens krijgen. Vlak voor tijd kreeg Aron Wattel nog een goede mogelijkheid op de openingstreffer, maar hij zag zijn bal via de binnenkant van de paal terug het veld in rollen. Daardoor eindigde het duel zoals het begon: 0-0.

Later vandaag vind je hier de beelden van Serooskerke-Oostkapelle/Domburg

Opstelling Serooskerke

Jordi Suurmond, Robbie Sturm, Alex Jobse, Lennart Dekker, Jasper Wilderom, Beaudoin Haeck, Bjorn Francke, Sil Riemens, Tiemen Suijk, Dennis Kovacevic, Aron Wattel

Opstelling Oostkapelle/Domburg

Dion Aerssens, Sander Versendaal, Jochem Hazelaar, Robbie de Nooijer, Jidde Rotte (Maarten Hazelaar/46), Mark Maljaars, Sven Wisse, Remco van Welsum, Bas van der Wel, Wouter Verduijn, Sander de Kam