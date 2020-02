Na regen komt spinning, geld én - vooral - zweet voor Weitjerock

Rechts instructeur Rianne Hirdes (foto: Omroep Zeeland)

"Vorig jaar was zo'n domper voor de organisatie", blikt sportinstructeur en initiatiefnemer van de spinningmarathon Rianne Hirdes van In Vorm terug. "Het stond even op losse schroeven, maar gelukkig gaat Weitjerock dit jaar door. Als dorp zijn we allemaal heel blij met en trots op dit festival."

Financiële zorgen, maar strijdbaar Nadat Weitjerock in 2015 al moest worden afgelast door een zomerstorm met zware windstoten, had het festival ook in 2019 pech: de ene na de andere regenbui zorgde voor een tegenvallend bezoekersaantal. In plaats van de gehoopte 4.000 bezoekers kwamen er nog geen 2.000 opdagen. Even waren er twijfels of het festival in 2020 wel doorgang zou kunnen vinden, maar de organisatie reageerde vier dagen na het festival strijdbaar: natuurlijk komt er een vervolg. Steun voor het festival kwam van alle kanten. Leveranciers die hun factuur verscheurden, een artiest die met één euro genoeg nam, bezoekers die massaal super-early-birdtickets kochten en nu een benefietweekend.

Hirdes liep al langer rond met het idee om een spinningmarathon te organiseren voor een goed doel. "Dat goede doel bleek dicht bij huis te liggen", zegt ze, vanaf haar spinningfiets. "Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar iedere druppel is er één."

Daar zijn de deelnemers het helemaal mee eens. Met rode, bezwete hoofden voeren ze de opdrachten van Hirdes uit. "Nog even volhouden", roept die, terwijl uit de speakers een klassieker van Weitjerock klinkt. "En gaan!"

'Liever zweetdruppels dan regendruppels'

"Zweetdruppels zijn beter dan regendruppels", lacht Ronald Morcus uit IJzendijke even later. "Daar knap je zelf van op." Allemaal leven ze met Weitjerock mee en zijn ze blij dat ze een steentje kunnen bijdragen. "Als IJzendijkenaar was al die regen ontzettend droevig om te zien", zegt ook Kees Riemens. "Dus via deze weg willen we ze toch een steuntje in de rug geven."

Weitjerock in 2019 (foto: CCXL Media)

In totaal bracht de spinningmarathon vandaag 380 euro op, een tientje per persoon per uur. Maar er werd meer geld ingezameld voor Weitjerock dit weekend. Gisteravond brachten live muziek en streetfood in Restaurant Delausanne ruim 2.000 euro in het laatje.

Het is een goede duw in de rug om verder te gaan en er weer een fantastische editie van te maken." Luuc van Waes, organisatie Weitjerock

"Fantastisch", zegt Luuc van Waes van de organisatie van Weitjerock. "Het geeft aan dat veel mensen uit IJzendijke betrokken zijn bij het festival. Het is een goede duw in de rug om verder te gaan en er weer een fantastische editie van te maken."

Hoe die editie er precies uit gaat zien? Van Waes lacht geheimzinnig: "Een klassiek Weitjerock. We hebben al een paar bands geboekt, maar meer kan ik er nu nog niet over zeggen. Dat komt nog."