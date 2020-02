Aanklager amateurvoetbal wil Vlissingen-spelers half jaar schorsen

Milton Roemeratoe kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen FC Boshuizen (foto: Paul ten Hacken)

"Vanwege de ernst van de vermoedelijke begane overtredingen heeft de aanklager besloten van zijn bijzondere bevoegdheid gebruik te maken, te weten het opleggen van een voorlopige schorsing voor de duur van dertig dagen", is te lezen in de voorlopige verklaring van de aanklager amateurvoetbal. Naast de schorsing voor 30 dagen wordt er ook een langere straf geëist van zes maanden. Daarvoor is er nog meer onderzoek nodig. Roemeratoe, Ben Sellam, aanvoerder Josimar Pattinama en trainer Kevin Hollander hebben voor dat onderzoek een brief moeten schrijven over wat er gebeurd is.

Statement

"Het is onacceptabel wat er is gebeurd", zegt Hollander. De trainer heeft deze week met het bestuur overlegd of de vereniging de spelers ook moet straffen. "Ik vind dat je een statement moet maken. Schors ze voor een aantal wedstrijden of laat ze vrijwilligerswerk doen. Maar dat vond het bestuur niet nodig."

"Ik ben niet voor straffen vanuit de vereniging", zegt Vlissingen-voorzitter Jan Kapelle. "De KNVB straft ze en ik ga die spelers niet zelf straffen om bij de bond in het goede daglicht te komen." Kapelle veroordeelt wel de acties van zijn spelers. "Het liep uit de hand en ik vind ook dat ze gestraft moeten worden. Alleen zes maanden vind ik te veel."

Zowel Roemeratoe als Ben Sellam mogen tijdens hun schorsing niet deelnemen aan activiteiten van de KNVB. Voor Ben Sellam geldt dat hij dan ook geschorst is in de zaal.