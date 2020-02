Opa en kleinzoon op de filmset van Slag om de Schelde

"Het is heel apart om die figuranten in Duitse uniformen te zien. Ik weet nog goed dat ze op de boulevard liepen met krijgsgevangenen en tegen ons zeiden: Wir kommen zurück". Ook een bombardement herinnert hij zich nog heel goed. "Alles trilde, de schilderijen aan de muur, de klok ging zelfs slaan". Zijn kleinzoon weet nog wel dat opa vertelde over de oorlog. Rutger: "Hij heeft een dagboek bijgehouden en daar las hij uit".

Indrukwekkend

Rutger is zich ervan bewust dat hij geen oorlog heeft meegemaakt en vindt de verhalen van zijn opa en nu de opnames voor de film erg indrukwekkend. "Ik kan me voorstellen dat het voor opa, die toen 14 was, ook veel heeft betekend".

Impact van de oorlog

De makers van de film over de grote zeeslag die in oktober 1944 in Zeeland plaatsvond, waren op zoek naar ooggetuigen en hun kleinkinderen. Want voor het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), de initiatiefnemer van het oorlogsdrama, en producent Levitate Film is het namelijk belangrijk dat de impact van de oorlog ook aan volgende generaties wordt verteld.

De fim De Slag om de Schelde komt in november van dit jaar uit.