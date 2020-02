Swift scoort er ook tegen Valto lustig op los

Swift legde de basis voor de overwinning in de eerste helft, waarin snel afstand werd genomen van Valto. De stand was na een kwartier, bij een stand van 14-7 voor Swift, eigenlijk al beslist. Een absolute hoofdrol in die doelpuntrijke eerste helft was weggelegd voor Gijs Gillissen. Hij had bij rust al negen keer gescoord en hielp zijn ploeg daarmee aan een 21-12 voorsprong halverwege.

Derde keer veertig

Het publiek in Middelburg maakte zich toen al op voor een derde wedstrijd op rij waarin Swift veertig treffers of meer produceert. Dat lukte vorige week thuis tegen VEO (40-19) en de week daarvoor op bezoek bij HKV/Ons Eibernest (21-42). Nu stokte de productie, zeker in het begin van de tweede helft, wat. Daardoor bleef de teller steken op het nog altijd zeer behoorlijke 34.

Swift-Valto (34-27)

Doelpuntenmakers Swift Gijs Gillissen 12 Stephan den Boer 9 Linda Burger 3 Mirella Pouwer 3 Naomi Zuidweg 3 Eefje van den Berg 2 Dylan Gillissen 1 Joren Gillissen 1

Kampioensrace

Swift scoorde nu 260 keer in acht wedstrijden en is volgens cijfers van de Korfbalbond de meest scorende club van heel Nederland. Een kampioenschap is met zulke cijfers een formaliteit, zou je zeggen. Maar Swift staat derde in de Overgangsklasse. Door nederlagen tegen KVS en Sporting Trigon heeft de ploeg van trainer Dennis Plantinga 12 punten uit achter wedstrijden. Dat zijn er twee minder dan koploper KVS en één minder dan GKV.