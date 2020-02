Souburger in Wuhan besluit op laatste moment te blijven

Henry Blok en gezin in Wuhan (foto: Henry Blok)

Het gezin Blok zat al ruim een week vast in een appartement in de binnenstad van Wuhan. Zaterdag rond 17:00 reden ze met vijf koffers en 2 rugzakken en een buggy richting de verzamelplaats. Daar hebben ze zich gemeld bij het Franse consulaat en vulden formulieren in. Het gezin was klaar voor evacuatie.

Het was een gevecht tussen hart en verstand" Henry Blok vanuit Wuhan

Het liep anders. De vrouw van Blok, Sisi, gaf te kennen dat ze wilde blijven om haar achterblijvende familieleden te steunen. Henry Blok in een schriftelijke verklaring aan Omroep Zeeland: "Er was geen tijd om lange discussies te houden, het was een gevecht tussen hart en verstand."

Brandend huis

Blok:"Voor mijn gevoel sta ik in een brandend huis met waar een brandweerman voor ons staat om ons te redden, maar mijn vrouw weigert haar ouders in het brandend huis te verlaten. Ik had mijn vrouw, mijn zoon achter kunnen laten en mee kunnen gaan met het vliegtuig. Ondanks dat mijn vrouw dit niet erg had gevonden, werkt dat niet in onze relatie. Mijn vrouw krijgt mijn volwaardige steun met wat voor beslissing zij ook neemt, zoals zij ook mij steunt in mijn roekeloze beslissingen...."

Henry Blok bedankt de mensen die hebben meegeleefd.

