Zeldzame nederlaag BC Vlissingen

BC Vlissingen (foto: Theo Theune)

De mannen van BC Vlissingen hebben gisteravond met 90-87 van het op de derde plaats staande Black Eagles 2 uit Rosmalen verloren. Het was voor Vlissingen pas de derde nederlaag in vijftien wedstrijden. BC Vlissingen begon goed aan de wedstrijd en nam een 8-18 voorsprong. Daarna moest center Abdul Zomra met foutenlast naar de kant en daar profiteerde Black Eagles optimaal van. De Brabanders draaiden de stand om naar 32-20. Toch kwam de ploeg van coach Benjamin Steenbeek terug en stond het bij rust weer voor, met 42-48.

In het derde kwart ging de wedstrijd vrijwel gelijk op en Black Eagles wist in het vierde kwart via vrije worpen de wedstrijd te beslissen; 90-87. Topscorer aan Vlissingse kant was Thijs Beumer met 23 punten.

Topper

Ondanks de nederlaag blijft Vlissingen wel koploper, zei het dat het op de tweede plaats staande EBBC nu in verliespunten gelijk staat met Vlissingen, EBBC heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan de Walcherse ploeg. Beide ploegen spelen tegen elkaar op 7 maart in Vlissingen en dat zou wel eens de beslissing kunnen betekenen in de strijd om het kampioenschap in de Tweede Divisie D.