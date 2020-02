Smit startte de opleiding omdat hulpverleners naar zijn mening te weinig aandacht hebben voor rouw en verlies en daardoor verkeerde diagnoses stellen. "Ik denk dat we in Nederland dichtslibben op alle stoornissen en DSM-diagnoses [psychiatrische classificaties, red.] die er maar zijn, en er, denk ik, te weinig aandacht is voor de normale dingen die we in het leven tegenkomen en waar we op een normale manier, een menselijke manier, aandacht voor moeten hebben."

Luuc Smit heeft een missie. "Rouwen is geen stoornis. Hulpverleners moeten veel beter gaan luisteren."

De eerste lichting cursisten rondt de opleiding over een half jaar af. Cursist Roel Westrik uit Zwolle: "Ik heb anderhalf jaar gezocht en toen dacht ik, maar deze opleiding ga ik doen." Hij werkt als cognitief behandelaar van mensen met hersenletsel en is enthousiast over de opleiding: "In veel opleidingen leer je kennis en methodiek, gesprekstechnieken, hier gaat het ook om het gevoel."

Docent Luuc Smit: "We moeten beter gaan luisteren naar elkaar." (foto: Omroep Zeeland)

Cursist Daniëlle van der Werf werkt bij het crisisteam van de jeugdbescherming in Rotterdam. "Wij hebben continu te maken met rouw en verlies. Kinderen met gescheiden ouders, met overleden ouders, ouders met overleden kinderen, zieke kinderen of beperkte kinderen."

Zij herkent dat er weinig aandacht is voor rouw. "We stappen er te snel overheen en gaan verder, maar mensen kunnen erin vastlopen. Als daar meer aandacht voor is, zullen mensen minder snel depressieve klachten krijgen."

De HZ is een van de weinige hogescholen die een aparte bijscholing over rouw en verlies aanbiedt. De tweede lichting start in mei. Docent Smit: "Je moet beseffen dat mensen kindjes verliezen, banen verliezen, dat dat een ongelooflijke impact op ons heeft. En dat we niet een stoornis hebben, maar dat we gewoon begeleid moeten worden in dat stuk."