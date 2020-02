Zeeuwen reiken de handen uit naar mariniers

Kunstenaar Zeus Hoenderop deelt high fives uit. (foto: Omroep Zeeland)

Hoenderop zette vorige week zijn tentje op het terrein van de toekomstige marinierskazerne en nodigde mariniers uit zich bij hem te voegen. Die kwamen niet. Wel ervoer hij de gastvrijheid van de Zeeuwen: "Ik kreeg lunch aangeboden, een potje soep 's avonds, zuurkoolstamp. Dus ik voelde de gastvrijheid hier."

Dat bracht hem op een ander idee: als die mariniers niet komen, dan moeten de Zeeuwen zelf hun gastvrijheid maar laten zien. Ook al zijn het er niet zo veel, hij is blij met de opkomst. "Het gaat erom dat je als mens gaat staan voor waar je in gelooft. Ik vind dat er een mooie club is gekomen. Ze hebben echt een statement gemaakt met z'n allen."

'Geef elkaar de hand en we trekken ze gewoon deze kant op'

De Zeeuwen lachen op de foto, maar eigenlijk zijn ze vooral teleurgesteld. In het kabinet, in de provincie én in de mariniers. "Er is een handtekening gezet. Dan denk je toch dat dat geborgd is?", zegt Willem Murre uit Vlissingen. Ik vind dat de politiek niet goed bezig is." Toen hij over het initiatief van Hoenderop hoorde, twijfelde hij dan ook geen moment, dat wilde hij ondersteunen.

Actie op terrein marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Hetzelfde geldt voor Epjan Kwast uit Vlissingen. "Bijzonder dat iemand, die niet eens in Zeeland woont (Hoenderop woont nog in Tilburg, zijn vrouw begint vanaf morgen aan haar nieuwe baan in Vlissingen, red.) al zo'n fijn initiatief neemt."

Hij en zijn vrouw zijn samen naar de actie gekomen. "Vijftien jaar terug waren die mariniers ook in Vlissingen, ze horen gewoon bij de zee", zegt Ebjan Kwast uit Vlissingen. "Geef elkaar een hand en we trekken ze gewoon deze kant op."