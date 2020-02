Goedemorgen! Souburger in China, theaterstoelen en rouwverwerking

Als we terugkeren naar het heden: op het allerlaatste moment heeft Oost-Souburger Henry Blok besloten om met zijn gezin in de Chinese stad Wuhan te blijven. Daar heerst het coronavirus. "Het was een gevecht tussen hart en verstand", meldt Blok. Zijn vrouw kon het niet opbrengen om haar familie achter te laten.

Henry Blok en gezin in Wuhan blijven toch in China (foto: Henry Blok)

De oude stoelen van theater De Verwachting in Ritthem waren aan vervanging toe. Samen met cabaretier Bert Visscher is een actie gehouden voor nieuwe stoelen. Mensen die het theater een warm hart toedragen hebben nieuwe stoelen gesponsord.

Bekende en minder bekende Zeeuwen en Nederlanders hebben een theaterstoel met hun naam (foto: Omroep Zeeland)

De HZ in Vlissingen is een nieuwe post-hbo-opleiding over rouwverwerking gestart. En die slaat aan. Vanuit het hele land komen hulpverleners naar Zeeland voor deze bijscholing. Docent Luuc Smit startte de opleiding omdat hulpverleners naar zijn mening te weinig aandacht hebben voor rouw en verlies en daardoor verkeerde diagnoses stellen.

Veel interesse voor de opleiding rouwverwerking (foto: Omroep Zeeland)

Verder deze maandag: Vanaf vandaag nemen een week lang ruim 900 Zeeuws Vlaamse leerlingen van het VMBO, havo en VWO deel aan de Techniek Experience. Zeeuwse bedrijven en opleidingen willen de jongeren laten zien wat de Zeeuws Vlaamse arbeidsmarkt allemaal te bieden heeft.

Minister op een binnenvaartschip

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen brengt vanmiddag een werkbezoek aan de Kreekraksluizen. Ze neemt een gerenoveerde steiger officieel in gebruik. De steiger geeft schippers toegang tot de wal en dient om schepen te bevoorraden of van personeel te wisselen. Tijdens de ingebruikname zal de minister met een binnenvaartschip aanmeren langs de nieuwe steiger.

Op het strand bij Zoutelande (foto: Ada Westbroek, Meliskerke)

Het weer

Het waait vanmorgen nog stevig door met aan zee mogelijk nog even windkracht zeven. Het is wel droog met af en toe opklaringen, waardoor vanmiddag nog even de zon kan schijnen. Maar in de loop van de middag betrekt het weer en wordt het zwaar bewolkt en is er vooral aan het einde van de middag en begin van de avond kans op wat regen.