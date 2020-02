Vrouwen aan de top: Dow in Terneuzen krijgt een nieuwe, vrouwelijke baas

Eerste vrouwelijke baas voor Dow (foto: Omroep Zeeland)

De twee ruilen van baan. Sparrow is nu vestigingsleider op de Dow-productielocatie in Stade bij Hamburg.

Wie is Bridget Sparrow? Sparrow komt uit Ierland. Ze volgde onder meer een opleiding aan de Cork Institute of Technology. Ze werkt sinds 1986 voor Dow en begon haar carrière als procesingenieur op de Dow-locatie in Barry (UK). In 2000 werd ze daar HR-manager. Na banen in Shanghai (China) en Michigan (Verenigde Staten) kwam ze uiteindelijk in augustus 2018 in Duitsland terecht. Daar is ze momenteel vestigingsleider bij een productielocatie van Dow in Stade bij Hamburg.

Hovestad was sinds juni 2016 baas van de Terneuzense vestiging en ook voorzitter van VNO-NCW Zeeland. Wie zijn taken bij de werkgeversorganisatie overneemt, is nog niet bekend.

Neldes Hovestad - directeur Dow Terneuzen en voorzitter VNO-NCW (foto: Omroep Zeeland)

1 maart nieuwe baan

Hovestad werkt al sinds 1999 bij Dow Chemical. Hij begon zijn carrière bij de vestiging in Terneuzen. Na in België en in Duitsland te hebben gewerkt voor Dow, kwam hij in 2016 terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Naast vestigingsmanager is hij momenteel ook nog Vice-President Operations Benelux. Vanaf 1 maart starten zowel Sparrow als Hovestad in hun nieuwe baan.