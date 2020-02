'Geen drugs in haven Vlissingen is een utopie'

North Sea Port is de eigenaar van de Vlissingse haven en de regisseur van dat gebied. "Wij hebben een havenmeester in dienst die toeziet op de veiligheid binnen ons gebied", legt directeur Daan Schalck uit. "Die havenmeester werkt onafhankelijk van ons als commerciële partij. Wij zullen dan ook nooit vragen om minder te controleren en minder actie te ondernemen. Want veiligheid gaat voor."

Wetten naleven

Die havenmeester is sinds vijf jaar John Hollander. Hij is aangesteld door de drie Zeeuwse burgemeesters die betrokken zijn bij North Sea Port; van Terneuzen, Vlissingen en Borsele. "Ik zie erop toe dat de Havenbeveiligingswet wordt nageleefd", vertelt Hollander. "En dat de wal-schipverbinding veilig is."

North Sea Port zit in de havendriehoek, een overleg met overheden als politie, burgemeesters, Openbaar Ministerie en douane. "Daarin kijken we waar we ons kunnen verbeteren om zoveel mogelijk te voorkomen dat drugs in de haven van Vlissingen kunnen komen", aldus Hollander.

Controles

De controle van de lading gebeurt door de bedrijven zelf. "Zij controleren of ze daadwerkelijk krijgen wat hen is beloofd", vervolgt Hollander. "De overheden hebben vervolgens de taak om de inhoud van de lading te controleren op onregelmatigheden." Hollander doelt daarmee met name op de douane.

Volgens Hollander zijn drugs niet meer weg te denken uit de haven van Vlissingen. "Het is een utopie om te denken dat drugssmokkel ooit nog verdwijnt uit de haven. Wat we moeten proberen is om zoveel mogelijk te onderscheppen. Daarom is onze samenwerking met de overheden, met name de douane, zo belangrijk.

TNO-onderzoek

TNO heeft een onderzoek uitgevoerd om te kijken of de samenwerking tussen politie, justitie, gemeenten, douane en haven beter kan. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal verwacht.

