Inwoners Boerenhol willen veiligere weg; 'het is wachten op de eerste dode'

De auto van de familie Huigh raakte vorige week voor de tweede keer zwaar beschadigd (foto: Omroep Zeeland)

Johan en Lenie Huigh wonen al 21 jaar met veel plezier aan de Provincialeweg in Boerenhol. Maar, dat plezier is wel minder geworden. Er komt steeds meer verkeer over de weg en daar is de weg niet op ingericht. De oorzaak van de drukte is de grote toename van het aantal vakantieparken in de buurt en de afsluiting van de Langeweg in verband met Waterdunen. De Provincialeweg is nog maar de enige weg die naar de kust leidt.

Nog eens 400 vakantiewoningen

Samen met andere buurtbewoners trekt Huigh al ruim tien jaar aan de bel bij de gemeente Sluis over de onveilige verkeerssituatie, die alleen maar onveiliger wordt volgens hem. "Het toeristenseizoen wordt steeds langer en in de komende vier jaar komen er nog eens 400 vakantiewoningen bij. Al die mensen komen hier straks langs."

Niemand houdt zich aan de snelheid

De VVD in Provinciale Staten wil dat er maatregelen worden genomen om de doorgaande weg door Boerenhol veiliger te maken. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar daar houdt bijna niemand zich aan volgens inwoners van het buurtschap.

De maximumsnelheid in Boerenhol is 50 kilometer per uur, maar regelmatig wordt er harder gereden. (foto: Google Streetview)

"Het is niet de eerste keer dat ze wat aan het probleem willen doen", vertelt Huigh. "In september kwamen gedeputeerde Harry van der Maas en twee Sluise wethouders een kijkje nemen. De weg is al eens gereconstrueerd. Er zijn plannen geweest, inloopavonden. Maar het probleem is dat iedereen te hard blijft rijden."

Camera's en drempels

Het liefst zou Huigh willen dat er meer wordt ingezet op het handhaven van de maximum snelheid door bijvoorbeeld camera's op te hangen en permanente snelheidsremmers neer te leggen zoals drempels. Ook stellen de buurtbewoners voor om het verkeer van en naar de kust beter te verdelen.

De provincie, eigenaar van de weg, erkent dat het verkeer de afgelopen jaren flink is toegenomen, vooral tijdens het toeristenseizoen. De provincie heeft, naar eigen zeggen, de intentie om de verkeerssituatie in Boerenhol te verbeteren, maar 'een snelle en makkelijke oplossing is niet meteen voorhanden.' Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een verkeersstudie naar mogelijke oplossingen. De resultaten hiervan worden in het voorjaar met de gemeente en de bewoners gedeeld.

Auto in de slaapkamer

Sinds het ongeluk vorige week zijn de frustraties van Huigh flink opgelopen en heeft hij zijn strijd nieuw leven ingeblazen. "Nu is het materiële schade, maar het is wachten op de eerste dode", zegt Huigh. "De gevels van onze huizen staan dicht op de weg. Als het mis gaat kun je geen kant op en sta je zo met je auto bij mij in de slaapkamer. Ik blijf waarschuwen liever voor een onveilige situatie, anders krijg je het achteraf niet meer uitgelegd als het een keer echt fout gaat."