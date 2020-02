Dutch Design: een paard uit duizenden voor Laurens van Lieren

De komst van Dutch Design naar Van Lieren ging niet echt van een leien dakje. De ruiter uit Werkendam, maar afkomstig uit Schore, kreeg vanuit Rusland de kans om het paard te trainen. Dat beviel zo goed dat hij het paard wel definitief zou willen overnemen. "Daar waren ze in Rusland niet zo blij mee, want die zagen ook dat het goed ging. Via een investeerder, een goede vriend van me, heb ik hen gelukkig weten over te halen", zegt Van Lieren.

Ik wil nu ook echt eerst weer wedstrijden gaan winnen." Laurens van Lieren, dressuurruiter

Dat Dutch Design een bijzonder paard was, merkte Van Lieren al gelijk bij de eerste training. "Je merkte gewoon heel erg dat hij krachtig op zijn poten was", vertelt Van Lieren. Nu de voortekenen erg goed zijn, wil Van Lieren alleen nog maar aan winnen denken. "Winnen is gewoon waar ik van hou en ik wil nu ook echt eerst weer wedstrijden gaan winnen."

Laurens van Lieren met zijn nieuwe toppaard Dutch Design (foto: Omroep Zeeland)

Over de toekomst blijft de ruiter nog wel een beetje voorzichtig. Hij wil Dutch Design rustig naar het hoogste niveau gaan brengen en eerst kleinere wedstrijden gaan winnen. "Als ik een doel mag noemen voor de komende tijd is dat toch wel de Olympische Spelen. Tokio komt voor dit paard waarschijnlijk nog te vroeg, maar 2024 in Parijs moet echt mijn jaar worden."