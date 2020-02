Twee Zeeuwse kanshebbers Libris Literatuurprijs

Oek de Jong is genomineerd met zijn boek Zwarte Schuur (foto: Omroep Zeeland)

Te Gussinklo viel in november vorig jaar met De Hoogstapelaar al in de prijzen bij de BookSpot Literatuurprijs in de categorie fictie. Het boek van de in Goes geboren De Jong is een bestseller. Nadat het boek werd gepresenteerd, werden er in de eerste twee maanden al 35.000 exemplaren van verkocht. In 2013 won De Jong de Zeeuwse boekenprijs met zijn boek Pier en oceaan.

Shortlist

In totaal staan er achttien schrijvers op de lijst van de prestigieuze prijs waar een geldbedrag van 50.000 euro aan is verbonden. De lijst met achttien titels is samengesteld uit een lijst van meer dan 200 boeken. Begin maart wordt de lijst van achttien kanshebbers teruggebracht tot zes schrijvers. Op 11 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.

