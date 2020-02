Tholen houdt opnieuw besloten bijeenkomst over zwembad De Spetter

Zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

In de vergadering zullen onder andere vragen behandeld worden die gaan over de documenten die nog openbaar gemaakt moeten worden. Nu ligt op die stukken nog geheimhouding. Het is daardoor niet mogelijk om er tijdens een openbare raadsvergadering over te praten. College en college-partijen houden zich stil en op de vlakte. Bij de oppositie is dat een ander verhaal.

Onvrede

Daar leeft nog steeds de grote onvrede over de mist die over en rondom het hele dossier hangt. Tegelijkertijd stemt de oppositie ermee in om het nu opnieuw achter gesloten deuren te behandelen. Volgens veel partijen kan dat niet anders.

Dat vindt ook fractievoorzitter Petrina Geluk van het CDA. "Het liefst willen we het in de openbaarheid doen maar dat is nu nog niet mogelijk. Dan liever nu eerst zo, anders moeten we nog een maand wachten."

In totaal zijn er zo'n tweehonderd stukken. Tijdens de vorige raadsvergadering werd er door de hele gemeenteraad ingestemd met openbaarmaking van een gedeelte van die stukken. Die zijn inmiddels online gezet. Voor het overgrote deel gold dat ze nog niet openbaar gemaakt konden worden omdat deze nog geanonimiseerd moesten worden. Dat gebeurt tussen nu en de eerstvolgende raadsvergadering in maart. Dan zal, zo is de verwachting, er ingestemd worden met openbaarmaking van die geanonimiseerde documenten en zullen ze nadien openbaar worden gemaakt.

Dat de oppositie akkoord gaat met de besloten bijeenkomst is niet zo vreemd. Al maanden hebben de raadsleden alle documenten in handen. Zij weten dus precies wat er nog meer aan de hand is. En daar willen ze antwoord op hebben. Toch is het niet zo dat volgende week alles besproken kan en zal worden.

'Zo snel mogelijk in openbaarheid'

Fractievoorzitter Han van 't Hof van Algemeen Belang Tholen vindt dat niet erg. Hij wil juist, na 13 februari, zo snel mogelijk er in de openbaarheid over discussiëren. "Wij hebben twee opties voorgelegd aan het presidium. Of tijdens een ingelaste vergadering of tijdens de eerste volgende raadsvergadering in maart."

Volgens Van 't Hof hoef je dan niet te wachten tot de stukken online gezet zijn. Immers alle oppositiepartijen hebben de stukken al, onder geheimhouding, gelezen. "Formeel kun je als eerste agendapunt opheffing geheimhouding besluiten en het op een later agendapunt bespreken."

We moeten onze bevolking een eerlijk beeld schetsen wat er is gebeurd!" Petrina Geluk-Den Engelsman (CDA-fractievoorzitter)

Daarover zal vermoedelijk eind deze week een besluit worden genomen. Eerst zal er aankomende donderdag achter de schermen worden gesproken. Al vindt Petrina Geluk ook dat er daarna zo snel mogelijk in de openbaarheid over gesproken moet kunnen worden. "We moeten onze bevolking een eerlijk beeld schetsen van wat er is gebeurd!"

Waar gaat het gesteggel over? Zwembad De Spetter is voor 1,5 miljoen euro gerenoveerd, maar moest de afgelopen twee jaar zo'n vijftien keer sluiten. Het nieuwe zuiveringssysteem bleek niet goed te werken, waardoor het water troebel werd. Door dat troebele water ontstond een onveilige situatie voor bezoekers; badmeesters konden niet meer zien wat er onder water gebeurde en of er eventueel mensen op de bodem van het zwembad lagen. Uit de inmiddels gepubliceerde stukken blijkt dat de spiksplinternieuwe filter-installatie te klein is om de volledige waterstroom aan te kunnen. Verder kwam aan het licht dat de medewerkers aan onverantwoorde risico's werden blootgesteld.

