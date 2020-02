Joyce Vermue is niet meer de jongste en moet haar Rode Lantaarn afstaan

Joyce Vermue in haar tijd als Kamerlid (foto: ANP)

Met zijn benoeming als burgemeester moet Vermue ook aan Van Duijn de Rode Lantaarn afstaan. Dat is een wisseltrofee in de vorm van een rode lantaarn, die sinds 2002 doorgegeven wordt aan de jongste burgemeester.

Ook jongste raadslid

Voor zijn benoeming tot burgemeester van Nieuwkoop was Van Duijn wethouder in de gemeente Aalsmeer, een paar kilometer over de provinciegrens in Noord-Holland. Daar hield hij zich onder meer bezig met de overlast door Schiphol. In Aalsmeer was Van Duijn met 22 jaar ook al het jongste raadslid dat in die gemeente werd geïnstalleerd.

De voormalige jongste burgemeester Vermue stond in 2012 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. In eerste instantie kreeg haar partij niet genoeg zetels, en zij niet genoeg voorkeursstemmen, om de Kamer te behalen. In september 2015 werd ze alsnog geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer als tijdelijk vervanger van een Kamerlid dat met zwangerschapsverlof was gegaan.

Niet herkozen als Kamerlid

Nadat Martijn van Dam de Tweede Kamer verliet vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris van Economische Zaken werd Vermue op 5 november 2015 permanent lid van de Tweede Kamer. Maar bij de verkiezingen in maart 2017 werd ze niet herkozen als Kamerlid, waardoor ze vrij was om te reageren op de positie van burgemeester in de gemeente Zundert.

