Boze inwoners Sluiskil stellen Rijkswaterstaat en Terneuzen aansprakelijk voor waterschade

De bewoners van Sluiskil klagen al jaren over schimmel en water in hun huizen en zeggen dat het tot gezondheidsklachten leidt. Het water zou uit het Kanaal van Gent naar Terneuzen komen en door de grond in de huizen terecht komen.

Herman Prins woont al twintig jaar in de Bosjesweg in Sluiskil. "Ik heb dus ook al twintig jaar last van schimmelplekken door mijn hele woonkamer. Dat komt door het water vanuit het kanaal! Ik heb de gemeente al meerdere keren benaderd, maar die vindt dat we het zelf maar op moeten lossen. Ik ben echt heel boos."

De kwestie leidde al eens tot vragen in de Tweede Kamer. De stichting wil opnieuw stappen ondernemen tegen het probleem. "We willen Rijkswaterstaat voor de rechter slepen. Daarvoor zijn de eerste voorbereidingen al getroffen", vertelt Ger Poirters, penningmeester van Stichting Wateroverlast Sluiskil.

Reactie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat laat weten dat ze wacht op de stappen die Stichting Wateroverlast Sluiskil onderneemt. "Wij zullen afwachten wat er verder gebeurt en wat de stichting van plan is."

In 2017 bleek uit onderzoek van ingenieursbureau Wareco dat met langere damwanden langs het kanaal het doorsijpelen (deels) te verhelpen zou zijn. Ook een diepe drainage achter de damwanden en de drainage in het dorp verbeteren, zouden de overlast kunnen beperken.

Schimmel op de muren van Herman Prins door wateroverlast. (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben de dammen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen al een stukje onder water versterkt", aldus Rijkswaterstaat. "Na onderzoek bleek dat er niks mis is met de damwanden van het kanaal. De komende jaren toetsen wij samen met North Sea Port en de gemeente Terneuzen of er mogelijk meer versterkt moet worden." Volgens Rijkswaterstaat is zowel North Sea Port als Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de damwanden van het kanaal.

Nog geen oplossing

Maar volgens Poirters neemt Rijkswaterstaat haar verantwoordelijkheid niet genoeg: "Mensen van Rijkswaterstaat zijn langs geweest in Sluiskil, maar ontkennen dat er wat aan de hand is. Er staat hier een huis met drie waterpompen. Dat zegt wel wat. En dan nog zeggen ze dat er niks aan de hand is."