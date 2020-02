Gps-dieven slaan toe in Graauw; 'Hoe zijn ze binnengekomen? De deuren zitten nog op slot!'

Stekkers van een gps-systeem in een trekker nadat gps-dieven er hebben toegeslagen (foto: Omroep Zeeland)

De diefstal werd vanmiddag ontdekt. "Ik zag wat stekkers liggen in de schuur en toen ik beter keek, zag ik dat het stekkers waren van een gps-systeem. Toen wist ik meteen hoe laat het was."

Damwandplaat losgeschroefd

Volgens Boënne gingen de dieven heel geraffineerd te werk. "De trekkers stonden in de schuur, achter gesloten deuren. En die deuren waren nog gewoon op slot, dus ik heb me echt even achter mijn oren gekrabd hoe ze dat nou weer voor elkaar hadden gekregen. Maar toen ik beter ging kijken, kwam ik erachter dat ze helemaal niet via de deuren naar binnen zijn gegaan. Ze hebben een damwandplaat losgeschroefd om binnen te komen."

Hoewel hij het niet met honderd procent zekerheid kan zeggen, heeft hij het idee dat de diefstal afgelopen nacht gebeurd moet zijn. "En het gekke is: ik heb twee honden die bij het minste of geringste aanslaan, maar ik heb ze vannacht helemaal niet horen blaffen."

Kostenpost van 80.000 euro

Om de gestolen gps-systemen te vervangen kost het bedrijf van Boënne zo'n 17.000 à 18.000 per stuk. Daar komt nog eens bij dat bij het uit de trekkers halen van twee van de vier gps-systemen de kabels zijn doorgesneden. "Die schade moet ik ook nog herstellen. En daar komt nog de schade aan mijn schuur bij." Dan zit je al gauw aan een kostenpost van boven de 80.000 euro.

Maar wat Boënne bijna nog erger vindt is alle gegevens die in de apparaten staat opgeslagen. Boeren gebruiken de systemen om op de centimeter nauwkeurig in te zaaien of te sproeien, en de systemen onthouden daarbij precies waar je de vorige keer geweest bent. Dus als je op dezelfde plek nog eens moet zaaien of sproeien, hoef je alleen de gegevens van de vorige keer erbij te pakken. "Dat ben je dan ook allemaal kwijt."

Onmogelijke opgave

De afgelopen jaren slaan gps-dieven vaker toe in Zeeland. Volgens de politie gaat het meestal om gespecialiseerde Oost-Europese dievenbendes, die precies weten waar ze mee bezig zijn. Voor de politie is het bijna een onmogelijke opgave om in de uitgestrekte Zeeuwse akkers op alle boerenbedrijven te surveilleren en de dieven op heterdaad te betrappen.

Toch moet er zo langzamerhand echt iets aan gebeuren, is het sentiment dat onder veel boeren leeft. "Ik denk dat je ervan zou schrikken als je de totale schade die deze dieven hebben aangericht bij elkaar optelt. Dat schadebedrag is schrikbarend hoog", aldus Boënne.

Lees ook: