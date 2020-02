Aantal kankerpatiënten in Zeeland blijft stijgen

(foto: Omroep Zeeland)

Ondanks alle onderzoek, zorg en steeds vroegtijdiger diagnose is er nog steeds een toename van kanker in heel Nederland en Zeeland is daarin dus géén positieve uitzondering. In de Zeeuwse cijfers van het IKNL laat met name huidkanker een sterk stijgende lijn zien. Longkanker komt in mindere mate voor, maar neemt ook toe.

Huidkanker komt het meeste voor, longkanker is het dodelijkst

Tien jaar geleden werden per jaar gemiddeld zo'n 390 nieuwe gevallen van huidkanker geconstateerd bij Zeeuwen. Inmiddels is het gemiddelde opgelopen naar 610 nieuwe patiënten per jaar, uitgezonderd die van het type basaalcelcarcinoom. Het is ook in Zeeland het meest voorkomende type kanker, vooral bij oudere mensen. Overmatige blootstelling aan uv straling (van de zon en van zonnebanken) is de belangrijkste oorzaak.

Longkanker komt in Zeeland veel minder vaak voor, maar resulteert verhoudingsgewijs wél in de meeste sterfgevallen. En ook longkanker laat een toename zien in onze provincie, van gemiddeld in 250 nieuwe gevallen tien jaar geleden, naar 310 nu.

Toename

In de onderstaande grafiek tonen we toename in het aantal patiënten van de vijf meest voorkomende soorten kanker in Zeeland. Het getoonde cijfer is steeds het gemiddelde aantal nieuwe gevallen per jaar, waarbij het gemiddelde is genomen over een periode van afgelopen drie jaren.

Het aantal vrouwen met een nieuwe diagnose invasieve borstkanker ligt in Zeeland al een aantal jaren rond de 340. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen maar komt ook voor bij mannen.

Bevolkingsonderzoek

Het aantal diagnoses darmkanker steeg sterk na de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014. Het hoogtepunt in Zeeland was in 2015 met 340 nieuwe gevallen. Deze piek is gerelateerd aan de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, doordat darmkanker eerder ontdekt werd.

Daarna trad weer een gestage daling op naar ongeveer 310 in 2019. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker worden veel darmpoliepen opgespoord en weggehaald die mogelijk hadden kunnen uitgroeien tot darmkanker.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Het aantal mannen met deze diagnose is de afgelopen decennia sterk gestegen, maar het jaarlijkse aantal schommelt sterk. ln 2019 werd de ziekte vastgesteld bij ruim 340 Zeeuwen. Sinds er bij veel mannen een PSA-test wordt gedaan, wordt prostaatkanker vaak in een vroeg stadium opgespoord.

Hoewel sterfte door prostaatkanker bij sommige mannen wordt voorkomen door de vroegtijdige diagnose, zijn er ook mannen die mogelijk onnodig voor prostaatkanker worden behandeld omdat ze een langzaam groeiende tumor hebben die geen of weinig klachten geeft en waar de patiënt niet aan overlijdt.