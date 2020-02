Film over paradijselijk Nisse in 't Dorpsuus; 'Die plaatjes doen het internationaal erg goed'

De film heet 'Restaurant la Vérité, Garden of Eden', en is gemaakt voor internationale filmfestivals. De Engelstalige versie van het script is ingediend voor meerdere internationale screenplay-wedstrijden. "Afgelopen weekend hebben we gehoord dat we in de finale staan van de Southern California Screenplay Competition", zegt Ben Flore die het filmscript schreef en de film regisseerde.

Op en top Zeeuws

Eerder won het al Los Angeles' EDGE Award en werd het genomineerd voor awards in Atlanta, Richmond en Rome. Hoewel de film dus een sterk internationaal karakter heeft, is hij ook op en top Zeeuws. Er spelen veel Zeeuwse acteurs mee en het camerawerk is van Ente Breed uit Biggekerke.

Volgens Flore was Nisse heel geschikt voor de opnames. "Ik woon hier vlakbij, dat is handig, maar het is ook gewoon een heel mooi plaatsje", zegt hij. "Internationaal doen die plaatjes het ook heel goed."

Beeld uit de film. (foto: Omroep Zeeland)

Pretpark in Nisse

De film gaat overigens over een groepje bewoners dat een groot pretpark wil aanleggen in Nisse. "Uit de duim gezogen, maar wel een realistisch verhaal", zegt Flore. "Maar niet iedereen in Nisse is daar blij mee, terwijl er ook mensen zijn die het wél zien zitten."

Regisseur en schrijver Ben Flore over zijn film in Nisse