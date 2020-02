Op deze plekken wordt het hebben van een hond nog duurder

Carry (foto: Omroep Zeeland)

Voor iedere eerste hond in het huishouden betalen Vlissingers dit jaar 93 euro en voor nummer twee en iedere volgende hond zelfs het dubbele. Dat is een tariefsverhoging van anderhalf procent ten opzichte van afgelopen jaar. De gemeente verwacht daarmee in totaal 318.000 euro binnen te harken, 4000 euro meer dan in 2019. En het is nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Zeven

Vlissingen is één van de zeven gemeenten in Zeeland die de tarieven (opnieuw) verhoogt. Borsele, Sluis en Veere doen het ook en ongeveer in dezelfde mate. Middelburg en Kapelle hebben dit jaar zelfs een verhoging van 2,7 procent ingevoerd en Hulst doet het 3,1 procent. Bekijk op onderstaande kaart de tarieven in jouw gemeente. Ga met de muis over de gemeenten. Ook het tarief voor je eventuele tweede hond in 2020 wordt getoond.

Goes en Reimerswaal zijn inmiddels helemaal met de hondenbelasting gestopt en Schouwen-Duiveland is van plan om dat in 2021 ook te doen. De gemeente is het tarief nu al aan het afbouwen, een tariefsverlaging van maar liefst 49 procent in 2020: je betaalt op het gemeentehuis in Zierikzee nog maar 15 euro voor je eerste hond. De trend om de gemeentelijke hondenbelasting af te schaffen is trouwens iets van Noord-Nederland. In Groningen en Friesland zijn veel gemeenten gestopt en in Drenthe zijn inmiddels alle gemeenten gestopt.