Zout uit de Oosterschelde moet de wereld gaan veroveren

In de vijftiende eeuw was zoutwinning een belangrijke ambacht in Zeeland. Dat bracht Christian Clerx uit Bruinisse op een idee: "Ik was voor mijn werk in Noorwegen en Wales en zag daar lokaal zout liggen. En ik vroeg me af waarom we dat in Zeeland niet hebben. Ik ben met een jerrycan de dijk over gegaan in Bruinisse en wat dingen gaan proberen. Ik ben ook nog in de leer gegaan bij een ambachtelijke zoutmaker en nu maken we ongeveer vijftig kilo Zeeuws zout per week."

Veel chefs zijn geïnteresseerd

Het bedrijf begint bekender te worden en krijgt dus ook steeds meer klanten. "We krijgen online bestellingen vanuit het hele land. Ook veel chef-koks die het willen gebruiken. Het is ook geen zout om bij de aardappelen te gooien, dat is zonde. Dit is hoge kwaliteit, dus bijvoorbeeld lekker op een salade of een mooi stuk vlees", aldus Clerx.

Het produceren van het zout heeft veel voeten in aarde omdat het op een ambachtelijke manier gebeurt. Medewerker Wim Jumelet: "We pompen het water uit het bassin bij Bruinisse. Dat is heel helder water omdat het gefilterd is door de mosselen en oesters. Binnen verdampen we het, we scheppen met de hand het calcium eraf en wassen het daarna drie keer. Dan wordt het mooi wit. Het wordt gedroogd en dan doen we er nog een paar geheime dingen mee waar we niks over mogen zeggen."

Arbeidsintensief proces

De prijs van het Zeeuwse zout ligt dan ook fors hoger dan het tafelzout dat bij de meeste mensen in het keukenkastje staat. Clerx: "Het is heel arbeidsintensief omdat we het zo uitgebreid behandelen. Maar dan heb je ook een mooi product. Je hebt er ook veel minder van nodig en het geeft een veel intensere smaak."

Zoutfabriek?

"Christian en ik hebben het er wel eens over, maar als we zo doorgaan dan staat er over drie jaar een zoutfabriek in Bruinisse. Dat vind ik een hele mooi uitdaging," aldus Jumelet.