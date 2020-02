Goedemorgen! Weer gps-diefstal uit trekkers, vernield speelhuisje en Zeeuws zeezout

Weer hebben gps-dieven toegeslagen bij een Zeeuws boerenbedrijf. Dit keer gebeurde dat bij Loonbedrijf René Boënne en zoon in Graauw. Vier gps-systemen zijn meegenomen uit trekkers die in de schuur achter slot en grendel stonden, zegt de zoon uit de bedrijfsnaam, Maarten Boënne. De totale schade ligt waarschijnlijk boven de 80.000 euro.

Stekkers van een gps-systeem in een trekker nadat gps-dieven er hebben toegeslagen (foto: Omroep Zeeland)

Vandalen hebben een speelhuisje in 's-Gravenpolder in brand gestoken. Het speeltoestel is volledig verwoest. Het gaat de vrijwilligers van de Speeltuinvereniging 's-Gravenpolder zo'n 3.000 euro kosten om te vervangen. Daarom bellen we vanmorgen met voorzitter Cornie Dekker. "Het is zo ontzettend sneu", zei ze vooraf. "Het echte doel van je speeltuinvereniging wordt in je hart geraakt, dat vind ik pijnlijk."

Speeltoestel vernield in speeltuin 's-Gravenpolder (foto: Wijkagent Borsele)

En dan nog een verhaal dat je letterlijk met een korreltje zout moet nemen: een Zeeuwse ondernemer die een oud middeleeuws ambacht weer in ere herstelt: zoutwinning uit het water van de Oosterschelde. Door mosselen en oesters gefilterd Oosterscheldewater laat hij verdampen zodat het zout overblijft.

Een arbeidsintensief proces, met een prijskaartje: zijn Zeeuwse zeezout is wat duurder dat de standaardinhoud van je zoutvaatje. Maar het is erg gewild bij chefkoks, die zweren bij de ziltige smaak, beweert de bedenker Christian Clerx uit Bruinisse.

Winterakoniet in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Eersel)

Een afwisselend plaatje vandaag, met felle opklaringen, maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag enkele flinke buien. Bij die buien is kans op hagel en onweer. Er staat een matige tot krachtige, aan zee soms harde wind uit west tot noordwest. De maximumtemperatuur is 7 a 8 graden.