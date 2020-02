Najib Amhali veilt eerste kreeft

Najib Amhali (foto: ANP Kippa)

Het goede doel dit jaar is Sawasdee

Het opgebrachte geld gaat naar Stichting Sawasdee die decennialang actief is in Cambodja en Thailand. Via gratis basisonderwijs en gericht beroepsonderwijs wil de stichting kinderen in deze landen een beter bestaan bieden. Sawasdee is opgericht door de Zeeuw en oud-ondernemer Hector Loontjes. Hij en zijn vrouw adopteerde meer dan veertig jaar geleden zelf twee kinderen uit Thailand.

Najib Amhali is cabaretier en acteur. Momenteel staat hij in de Nederlandse theaters met de voorstelling 'Waar was ik?'. Ook treedt Amhali in verschillende televisieprogramma's op, waaronder in Wie ben ik? en De Battle.

Ronald Koeman en Edwin Vinke

Met het geld dat Amhali ophaalt, wil de stichting een recent opgezette school voor agrarisch beroepsonderwijs in Cambodja verder uitbreiden. Het is nu nog alleen een proefboerderij met rijstbouw, groente- en fruitteelt, veehouderij en visvijvers. De cabaretier heeft aangegeven een zo'n groot mogelijk bedrag op te halen voor het goede doel.

Onder meer bondscoach Ronald Koeman en sterrenchef Edwin Vinke van de Kromme Watergang gingen Amhali voor. Vorig jaar bracht de eerste kreeft 50.000 euro op.