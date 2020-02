Jaap Sinke stopt na veertien jaar als wethouder van Reimerswaal

Wethouder Jaap Sinke stopt (foto: Gemeente Reimerswaal)

Vooral de toegenomen werkdruk, complexere dossiers, het aantal toegenomen avondvergaderingen en Sinkes leeftijd spelen een rol in zijn beslissing om ermee te stoppen. "Ik merk aan mezelf dat ik geen 25 of 40 meer ben, maar dat mijn leeftijd al weer enkele jaren met een '6' begint."

Voor Sinke voelde het de afgelopen maanden alsof de rek er een beetje uit was. Tijd voor een adempauze was er vorig jaar volgens hem nauwelijks. "Het ene project was nog niet afgerond of het andere diende zich al weer aan." Iets waar hij niet over wil klagen want: "Wethouder ben je 24 uur per dag." Maar voor Sinke zorgde dat er wel voor dat de taak als wethouder hem steeds zwaarder viel.

'Als wethouder moet je topfit zijn en energie hebben voor twee'

"Gelukkig heb ik de accu nog steeds tijdig en voldoende kunnen opladen, maar ... dit moet niet te vaak voorkomen", zegt hij. "Dat is niet goed voor mezelf, mijn vrouw en kinderen, maar ook niet goed voor de gemeente Reimerswaal. Als wethouder moet je topfit zijn en energie hebben voor twee."

Sinke hoopt per 1 april te kunnen stoppen als wethouder. "We zijn halverwege de huidige zittingsperiode en voor mijn opvolger zijn er nog genoeg uitdagingen over om mee aan de slag te gaan."