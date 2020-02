Waar kun je met je metaaldetector op pad in Zeeland?

Metaaldetectie is een populaire hobby (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeenten Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Hulst en Sluis is een totaalverbod op metaaldetectoren. In Sluis en op Schouwen-Duiveland zijn delen van het strand wel uitgezonderd van het verbod. De voornaamste reden om metaaldetectoristen niet overal toe te laten, is het beschermen van cultureel erfgoed.

In gemeenten waar een verbod geldt voor metaaldetectie is het wel mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Zo zijn er bijvoorbeeld in Sluis veertig ontheffingen verleend en in Hulst tien.

De gemeente Veere hanteert gedeeltelijke verboden. Zo mag er in natuurgebied De Manteling en het duin- en bosgebied Valkenisse en het Krekebos in Westkapelle niet van de paden afgeweken worden en dus ook niet met een detector worden gespeurd. De reden daarvoor is dat de natuur niet geschaad mag worden, maar ook omdat het gevaarlijk kan zijn.

Schatgravers beboet

Met name in Valkenisse werd gegraven in de bossen omdat daar munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Schatgravers kregen al eens een boete opgelegd toen ze betrapt werden in De Manteling met munitie en een gevonden Duitse helm.

In de rest van Zeeland gelden geen grote gebiedsverboden die zijn opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), hoewel dat niet betekent dat je overal maar met je metaaldetector mag gaan speuren en in de grond mag graven.

Burgemeester Veere over metaaldetectie in zijn gemeente

Algemene regels: - Op archeologisch waardevolle plaatsen mag niet gegraven worden

- In het water en aan de waterlijn mag niet met een detector gezocht worden

- Archeologische vondsten moet je verplicht melden bij Erfgoed Zeeland

- Je mag niet dieper in de grond graven dan dertig centimeter

- Als je je op eigen terrein begeeft van iemand moet je eerst toestemming vragen

- Respecteer de natuur, maak gegraven gaten dicht Bron: Metaaldetectie in Nederland, PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)

Op dit bord bij de strandovergang Westenschouwen is een verbodsbord voor metaaldetectoren te zien (foto: Omroep Zeeland)

Van de Zeeuwse gemeenten die geen metaaldetectieverbod hebben, laat Terneuzen weten hier wel mee bezig te zijn. Er is onderzocht om een detectieverbod op te nemen in de APV, maar de uitwerking hiervan vraagt tijd. Bovendien is het nog de vraag of er voldoende politiek draagvlak is.

