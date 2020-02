SGP: Zonder dat getreuzel had de marinierskazerne al in Vlissingen kunnen staan

Visser was naar de Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de marinierskazerne. CU, PvdA, GroenLinks en SGP wilden uitleg over de bestuurlijke ruzie die is ontstaan tussen de staatssecretaris en de Provincie Zeeland en Vlissingen en een mogelijke verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Nieuw-Milligen.

Volgens Visser is in de loop van vorig jaar een dilemma ontstaan tussen de bouw van de kazerne in Vlissingen zoals beloofd en het voortbestaan van het Korps Mariniers, want dat wordt bedreigd door een grote uitstroom. Volgens de mariniers zelf heeft die leegloop te maken met de mogelijke verhuizing naar Vlissingen, zoals in 2012 afgesproken.

'Staatssceretaris Barbara Visser, vorige week na afloop van een overleg in het provinciehuis (foto: ANP)

Van der Staaij begrijpt niet dat het dilemma nu ineens zo'n grote rol speelt. Volgens hem is er eerder sprake van 'getreuzel'. "Dat dilemma was er vorig jaar toch ook? De belofte had al nagekomen kunnen worden," aldus Van der Staaij.

Gewoon knullig

PvdA'er John Kersten twijfelde aan de oprechtheid van de staatssecretaris. "Mij is niet duidelijk of dit een bewuste strategie is of gewoon knullig." Volgens hem is Zeeland niet de enige regio die door Defensie verrast wordt.

Bij de Kamerleden is er twijfel of Zeeland nog wel een eerlijke kans maakt op de komst van de kazerne. Maar op de vraag van Joël Voordewind (CU) of beide opties - een verhuizing naar Vlissingen of naar Nieuw-Milligen - nog open staan, antwoordde Visser dat dit nog steeds zo is. Verder herhaalde ze wat ze vorige week maandag tijdens haar bezoek aan Zeeland zei: "Ik voel me gebonden aan het besluit van toen, maar we hebben een dilemma. Het voortbestaan van het korps tegenover deze belofte. Eind dit kwartaal komt het kabinet met een voorstel."