Vijf basisscholen Reimerswaal presteren onvoldoende

(foto: OZ)

De onderwijsinspectie heeft naar de eindtoets gekeken in groep 8: hoe goed zijn deze leerlingen zijn in rekenen en taal? Daarnaast is ook gekeken naar de complexiteit van de leerlingenpopulatie. Want als een school in een achterstandswijk (dat wil zeggen lage opleiding van de ouders, taalachterstand e.d.) staat is het lesgeven aan de leerlingen moeilijker, dus ligt voor zo'n school de lat lager. In een villadorp ligt de lat juist erg hoog. Kijk voor de rekenmethode en de achterliggende cijfers op de website van Pointer.

Platteland

Opvallend is dat de plattelandsscholen in onze provincie het minder goed doen. Daarentegen scoort slechts één school in Middelburg onder de norm en maar twee in Goes. Juist de basisscholen in de Zeeuwse steden met achterstandswijken, zoals Vlissingen en Terneuzen, staan allemaal boven de lat van de onderwijsinspectie. Maar dat is een gevolg van de methodiek.

Voorbeeld

Kijk bijvoorbeeld naar basisschool Ter Doest in Graauw. Volgens de maatstaven van onderwijsinspectie zouden deze leerlingen 49 procent 'goed' moeten scoren bij de lees- en rekentoets. Maar ze hebben in het schooljaar 2018-2019 maar 45,8 procent gehaald. Dus die school staat nu in de rode zone. Voor RK basisschool Sint Jozef in het Middengebied Vlissingen heeft de onderwijsinspectie de lat op 32,1 procent goede antwoorden gelegd, maar omdat de groep 8 van die school toch 41,2 procent scoorde, staat de school nu in het groen. Ook al blijven de prestaties van de Vlissingse leerlingen achter bij die van de kinderen in Graauw.