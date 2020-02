Hilderik van Schaik: 'Metaaldetectie is ontspannend en spannend tegelijk'

"Net zoals je een rijbewijs moet halen om auto te rijden, zou je ook een certificering moeten hebben om met een detector op pad te mogen. Dit voorkomt gevaarlijke situaties (opgraven munitie) en het overtreden van regels," aldus Van Schaik.

Van Schaik merkt dat gemeenten metaaldetectie steeds meer aan banden leggen. Aan de ene kant begrijpt hij dat wel. "Het is een populaire hobby en niet iedereen houdt zich aan de regels. Daardoor hebben gemeenten de neiging om hun historische gronden meer te beschermen. Anderzijds beperken ze op deze manier onze hobby."

En dus wordt er in de wereld van metaaldetectie nagedacht over het invoeren van een pasjessysteem voor erkende metaaldetectoristen. "Ik denk dat Nederland er goed aan doet om op dit gebied België te volgen."

Tips van Hilderik: 1) Kijk altijd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of je wel mag zoeken op de plek waar je dat van plan bent

2) Vraag altijd de eigenaar van het stuk grond om toestemming

3) Als je vondst van voor 1946 is, meldt het dan bij Erfgoed Zeeland

4) Je hoeft niet bang dat je een vondst kwijtraakt; als vinder ben je de eigenaar

Als kind was Van Schaik al gefascineerd door metaaldetectie. "We woonden op een plek waar veel te vinden was. Een vriend had een metaaldetector maar dat was destijds te duur voor mijn ouders om te kopen. Zeven jaar geleden heb ik er alsnog één gekocht."

In de afgelopen jaren vond Van Schaik van alles. "Musketkogels, kleine muntjes, duitjes, gespen. De leukste dingen maak ik schoon en gaan in de vitrinekast zodat ik er elke dag van kan genieten."

De gouden munt die Hilderik van Schaik in de buurt van Waalwijk vond (foto: Omroep Zeeland)

Eén keer deed de hobbyist een hele bijzondere vondst. "Een paar jaar geleden waren we aan het zoeken op een akker in de buurt van de Efteling. Aan het einde van de middag bij een laatste poging vond ik een gouden munt. Het bleek er één te zijn uit 1573 die wel op papier bekend was, maar nog niet in het echt gevonden was."

Op een veiling leverde de munt 25.000 euro op. "Dat was natuurlijk erg leuk, maar daar doe je het niet voor. Het is een hele ontspannende hobby, je bent lekker buiten in de natuur. En tegelijkertijd heb je altijd een soort spanning als het piepje van de detector afgaat. Is het een stukje waardeloos metaal? Of heb ik een schat gevonden?"

