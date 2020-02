Commissaris Polman boos over marinierskazerne: 'Geheime militaire operatie achter rug van Zeeland'

Commissaris van de Koning Han Polman (foto: OZ)

"Normaal reageren we niet op berichten in de media", zegt Polman. "Maar de afgelopen weken is gebleken dat het ministerie van Defensie zelf zwijgt, terwijl de media sneller en vollediger zijn in hun berichten."

Eerlijkheid

Polman benadrukt dat áls er nieuwe inzichten zijn over de locatie voor een nieuwe marinierskazerne, staatssecretaris Visser van Defensie dan een "open en eerlijk" gesprek met Zeeland moet voeren. "Kom aan tafel en leg dat uit, maar ga niet achter onze rug om."

Deze week een gesprek

Zeeuwse provinciebestuurders willen nog deze week om de tafel met staatssecretaris Visser. "Dan moet ook open en eerlijk worden verteld wat er gaande is." Die openheid en eerlijkheid is er volgens Polman nu niet. "Die is er onvoldoende omdat er via andere wegen allerlei informatie tot ons komt. Maar wij willen het graag van de verantwoordelijke staatssecretaris zélf horen. We gaan ervan uit dat ze ons op heel korte termijn uitnodigt om ons die klaarheid te geven."

'Fatsoen moet je doen'

Han Polman geeft geen direct antwoord op de vraag, of hij nog steeds gelooft dat de marinierskazerne uiteindelijk naar Zeeland komt. "Ik heb altijd geleerd: fatsoen moet je doen. Er is een bestuurlijke afspraak. Als er andere inzichten zijn, zeg dat dan aan tafel, hier bij ons. Zo moeten overheden met elkaar omgaan."

Provinciebestuurder Dick van der Velde wil ook snel een nieuw gesprek met staatssecretaris Visser van Defensie. (foto: Omroep Zeeland)

