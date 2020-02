Medicinale wietkweker weer voor de rechter

Medicinaal wietkweker Philippe Rotthier wil vergunning van gemeente Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Namens de burgemeester van Terneuzen werd tijdens de rechtszaak gesteld dat wordt ingegrepen omdat er verdenkingen zijn van de handel in hennep. Bovendien zou Rotthier niet alleen voor eigen gebruik wiet kweken. Er werd daarbij verwezen naar een anonieme tipgever die heeft gemeld dat er wel eens een man langskomt die ooit is veroordeeld voor het bezit van een wietkwekerij. Verder is iemand gesignaleerd die langskomt en dan grote sporttassen meeneemt.

Rotthier op zijn beurt verklaarde dat de veroordeelde wietkweker al sinds zijn schooltijd een vriend is met wie hij nog altijd af en toe contact heeft. Over de sporttassen zei hij dat die van zijn dochters zijn en worden opgehaald door de nieuwe vriend van zijn ex als ze een tijdje daar verblijven.

Auto-ongeluk

Philippe Rotthier maakte van de wietplanten in zijn woning medicinale wietolie. In 1998 was Rotthier betrokken bij een auto-ongeluk en sindsdien heeft hij last van pijn. Volgens hem heeft hij alle reguliere pijnstillers geprobeerd, maar ging de pijn nooit helemaal weg, tot hij startte met het gebruik van cannabisolie.

De olie die te koop is in coffeeshops heeft voor Rotthier te veel bijwerkingen. Daardoor begon hij thuis met het verbouwen van hennep waar hij de hennepolie met een veel lager THC-gehalte.

Geen overlast

Daar kwam begin dit jaar een eind aan. De politie vond na een tip van een buurtbewoner veertig wietplanten in het huis van Rotthier, waar het bezit van vijf wietplanten voor eigen gebruikt wordt gedoogd in Nederland. Uit onderzoek bleek dat er geen overlast was door de wietplantage, of er dat de stroom illegaal werd afgetapt.

Of Rotthier toch zijn woning moet verlaten wordt binnen twee weken bekend.

