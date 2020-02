Wijkvereniging is verpaupering van de voormalige Opstandingskerk beu

De wijkraad heeft een brief gestuurd naar Middelburg waarin ze de hoop uitspreken dat er toch mag worden gebouwd. Terneuzen is nog in gesprek met de provincie, en hoopt er nog uit te komen. Bouwen mag nog niet omdat Terneuzen al teveel nieuwbouwplannen heeft.

Geen gezicht

"We zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar eigenlijk zijn we het al langer zat", zegt Huub Mersé, voorzitter van Wijkvereniging Zuidpolder. "Het is geen gezicht zoals het er hier nu bij staat. Er zijn prachtige plannen voor de bouw van appartementen voor senioren, dus waar is het wachten nu op?"

De ingang van de voormalige Opstandingskerk in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Teleurstelling en ongeloof

De Opstandingskerk is eind 2017 verkocht, en kwam toen leeg te staan. Groot was de opluchting vorig jaar toen de plannen werden gepresenteerd voor 34 levensloopbestendige appartementen. "Tot onze teleurstelling en ongeloof moesten we later in de krant lezen dat Gedeputeerde Staten een bezwaar tegen deze plannen had ingediend", laat Mercé weten aan GS.

De gemeente Terneuzen heeft laten weten dat ze nog altijd in gesprek is met de provincie over een oplossing. Maar op dit moment is die er nog niet.