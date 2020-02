Boerenhol slaat alarm over doorgaande weg: 'Ik vrees voor de veiligheid van mijzelf en mijn kleinkinderen'

"Ik vrees voor mijn eigen veiligheid, maar ook die van mijn kleinkinderen die hier op bezoek komen", vertelt Huigh. Er komt steeds meer verkeer over de Provincialeweg en daar is de weg niet op ingericht. De oorzaak van de drukte is de grote toename van het aantal vakantieparken in de buurt en de afsluiting van de Langeweg in verband met Waterdunen. De Provincialeweg is nog maar de enige weg die naar de kust leidt.

Nadat vorige week opnieuw Huighs auto kapot is gereden, slaan de inwoners van Boerenhol de handen ineen. "Het bestelbusje raakt niet alleen mijn auto, maar nog drie andere auto's", vertelt hij. "Je weet niet wat de oorzaak daarvan is, maar wat ik merk is dat hier continu te hard gereden wordt. En het ergste is nog; onze huizen staan tegen de weg aan, wat als ik met mijn kleinkinderen in de woonkamer zit en er schiet ineens een auto door de voorruit omdat 'ie moest uitwijken!?"

Een zelf opgehangen verkeersbord van Johan Huigh. (foto: Omroep Zeeland)

Samen met andere buurtbewoners trekt Huigh al ruim tien jaar aan de bel bij de gemeente Sluis over de onveilige verkeerssituatie, die alleen maar onveiliger wordt volgens hem. "Het toeristenseizoen wordt steeds langer en in de komende vier jaar komen er nog eens 400 vakantiewoningen bij. Al die mensen komen hier straks langs." Ondertussen heeft Huigh ook al contact gehad met gedeputeerde Van der Maas. "Ik hoop echt dat er iets gaat veranderen en dat onze weg veiliger wordt."

Liefst een rondweg

De VVD in de Provinciale Staten wil dat er maatregelen worden genomen om de doorgaande weg door Boerenhol veiliger te maken. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar daar houdt bijna niemand zich aan volgens inwoners van het buurtschap. "Ze zouden snelheidsmeters langs de weg moeten plaatsen en op de weg moeten er verkeersdrempels komen", raadt Huigh aan. "Maar dat zijn ideeën voor de korte termijn. In de toekomst zou ik het liefst een nieuwe rondweg zien, zodat al dat zware verkeer niet meer door Boerenhol hoeft."