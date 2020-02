Zeeland wordt wakker: verpaupering, zorgen in Boerenhol en reservisten gezocht

Bewoners van de wijk Zuidpolder in Terneuzen zijn het zat dat niets wordt gedaan aan de verpaupering van de leegstaande Opstandingskerk. De gemeente Terneuzen harrewart met de provincie over woningbouw, en ondertussen gebeurt er tot ergernis van de omwonenden helemaal niets.

De ingang van de voormalige Opstandingskerk in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

In Boerenhol wordt met smart gewacht op maatregelen om de Provincialeweg veiliger te maken. De enige weg die dwars door het gehucht snijdt is volgens de omwonenden levensgevaarlijk. Ze houden hun hart vast. "Ik vrees voor de veiligheid van mijzelf en van mijn kleinkinderen", zegt een van hen.

Een zelf opgehangen verkeersbord van Johan Huigh. (foto: Omroep Zeeland)

Voor Natres Regio Zeeland worden ook vandaag reservisten gezocht, mensen die naast hun baan of studie militair willen zijn. Het leger kan heel wat van die mensen gebruiken en is druk aan het werven. "Het enige wat we van jou vragen is enthousiasme en de wil om op een bijzondere manier een bijdrage te leveren aan de samenleving."

Zonsopkomst aan het Kaasjeswater in Zierikzee (foto: Corné Swaen)

Het weer

Er is vanochtend een mengeling van wolkenvelden en opklaringen en in die opklaringen kan vooral in het binnenland mist voorkomen. Vanmiddag worden zonnige perioden afgewisseld met bewolking en het blijft droog. Er is vandaag een zwakke veranderlijke wind, en middagtemperatuur ligt rond 8 graden.