Doordeweeks hovenier en in het weekend reservist

We hebben afgesproken met Jeroen in Middelburg. Hij is hovenier voor de gemeente en doet dat ruim twintig uur per week. "Ik vind het heerlijk om tussen het groen te kunnen werken", aldus Houthuijs. "Mijn collega's zijn vooral benieuwd naar wat ik aan het doen ben, wat de taakstelling is. Soms lachen ze."

Werkt de combinatie hovenier en reservist?

Het is voor Houthuijs prettig om zijn werk als hovenier met zijn werk als reservist te combineren. "Eigenlijk heb ik een hele mooie balans zo. Het voelt gewoon goed en het thuisfront staat er ook achter, niet onbelangrijk. Ik heb een normaal burgerbestaan. Als beroeps zou je ook vaak weg zijn van huis."

Oefening reservisten

We spreken Jeroen Houthuijs ook tijdens een oefening van het Korps Nationale Reserve in Ritthem. Hij is vandaag instructeur tijdens een lesdag. Op het moment dat we Houthuijs spreken wordt geoefend met een verkeerssluis. Een auto moet gecontroleerd worden en er blijkt een explosief in de kofferbak te liggen. "We toetsen militaire basisvaardigheden, een soort niveaumeting om te kijken hoe ver iedereen staat."

Waarom word je reservist?

"Ik wilde wat terug doen voor Nederland", zegt Houthuijs. "Ik ben daar veilig opgegroeid, maar 75 jaar geleden is daar ook hard voor gevochten. Ik wil mijn steentje nu bijdragen en Nederland veilig houden. Ik wilde altijd al bij het leger, maar het kwam er niet van. Als kind was ik al gefascineerd."Uiteindelijk begon het zo hard te kriebelen dat ik na een voorlichtingsavond meteen verkocht was."

Wat heb je nodig om reservist te worden?

Je hebt geen militaire ervaring nodig. De basisvaardigheden leer je bij Defensie. Je moet wel enigszins fit zijn. "Je stapt een onbekende wereld in, die avontuurlijk is", aldus Houthuijs. "Ik kan het van harte aanbevelen."

Wat doe je als reservist?

"Je zet je in voor vrede en veiligheid", legt Houthuijs uit. "Maar we hebben ook ceremoniële taken, zoals bij herdenkingen. Denk aan dodenherdenking of de Slag om de Schelde."

Hoeveel tijd kost het om reservist te zijn?

Houthuijs combineert zijn werk al reservist met werk bij de gemeente Middelburg. "Ik werk twintig en een half uur als hovenier en ben per maand twee zaterdagen bezig en heb twee lesavonden per maand. Het begon als hobby, maar is inmiddels een extra beroep geworden, gezien de extra tijd."